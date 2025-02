OL : Paulo Fonseca rêve d’un exploit de l’Olympique Lyonnais face au PSG

L’OL va tenter de faire chuter l’intouchable leader de la Ligue 1, le PSG, au Groupama Stadium, dimanche en clôture de la 23e journée. Paulo Fonseca a préparé une stratégie pour ce faire.

OL : Malgré la série impressionnante du PSG, Lyon prêt à relever le défi

L’OL, sixième au classement, affronte le PSG, qui domine la Ligue 1 avec dix points d’avance sur son dauphin. Invaincus cette saison en championnat après 22 journées, les Parisiens sont en pleine forme. Ils sont sur une série d’invincibilité impressionnante de 19 matchs (16 victoires et 3 nuls), toutes compétitions confondues.

Après avoir infligé une sévère défaite (4-1) à l’AS Monaco en Ligue 1, le Paris Saint-Germain a écrasé le Stade Brestois (7-0) en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, au Parc des Princes. L’équipe de Luis Enrique est montée en puissance au fil de la saison et impressionne toute l’Europe en ce moment.

Évidemment, Paulo Fonseca se méfie du club de la capitale. « Le PSG est l’équipe la plus forte. C’est une équipe qui a un véritable collectif, elle presse haut. On sait qu’on affrontera l’une des meilleures équipes d’Europe, ça sera difficile pour nous », a-t-il reconnu, avant de déclarer : « Mais j’ai confiance et nous sommes très motivés. On abordera le match avec une grande détermination ».

Fonseca sort sa stratégie pour contrer le Paris SG

En effet, le nouvel entraîneur de l’OL veut créer l’exploit, avec l’aide des supporters lyonnais, face au PSG. Il a préparé son équipe dans ce sens, comme il l’a évoqué en conférence de presse d’avant-match.

« On travaille la stratégie. Cette semaine, on a davantage travaillé notre organisation défensive. C’est une opportunité pour nous de montrer notre qualité et la progression de l’équipe. Nous devrons être à fond et faire un match parfait », a fait savoir le coach portugais en conférence de presse d’avant-match.

Il est important de rappeler que Paulo Fonseca a remporté ses deux derniers matchs sur le banc de l’OL, respectivement face au Stade de Reims (4-0) à Lyon, puis contre le Montpellier HSC (4-1) à la Mosson.