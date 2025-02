Montpellier HSC : Jean-Louis Gasset encense l’OL avant un match crucial

Englué dans la zone de relégation de Ligue 1, le Montpellier HSC s’apprête à disputer un match déterminant ce dimanche face à l’Olympique Lyonnais. Avant cette confrontation, Jean-Louis Gasset a salué les progrès des Gones, témoignant ainsi de sa méfiance à leur égard.

Jean-Louis Gasset impressionné par l’évolution de l’OL

En pleine crise de résultats, le Montpellier HSC cherche encore ses repères pour se relancer. Mais face à un OL en net regain de forme, les Héraultais devront faire preuve de rigueur et de solidité pour espérer s’en sortir. Conscient du défi qui attend son équipe, Jean-Louis Gasset se méfie particulièrement des Lyonnais, qu’il considère comme un adversaire redoutable :

« L’Olympique Lyonnais est une équipe européenne. Ils se sont qualifiés directement pour le prochain tour de Coupe d’Europe et ont l’ambition de finir dans le top 5. Nous n’avons pas les mêmes problématiques. Paulo Fonseca, on le connaît bien depuis Lille, c’est un grand entraîneur et, à Lyon, il dispose d’un effectif de qualité. Ils sont lancés pour atteindre leurs objectifs et, avec un bon coach et un bon groupe, ça ne peut que bien fonctionner », a déclaré le technicien français de 70 ans.

Photo : Jean-Louis Gasset

Au match aller, le Montpellier HSC s’était incliné (0-1) face à l’Olympique Lyonnais. Cette fois, les Héraultais espèrent prendre leur revanche et se relancer dans la course au maintien.

Cependant, avec un effectif toujours diminué, Jean-Louis Gasset reste prudent quant aux attentes autour de ce duel : « Je ne peux pas tirer grand-chose de ce match aller. Nous avons une nouvelle équipe avec une animation qui change chaque semaine en fonction de nos points forts. On essaie de s’adapter », a-t-il confié.