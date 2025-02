Stade Brestois – PSG : Le Paris SG sort encore les crocs et explose Brest

Le PSG a frappé fort lors de la 20e journée de Ligue 1 en s’imposant largement face au Stade Brestois (5-2). Portés par un Ousmane Dembélé étincelant, auteur d’un triplé, les Parisiens confirment leur domination avant de retrouver Brest en Ligue des Champions.

Stade Brestois – PSG : Un Paris SG conquérant d’entrée de jeu

Sur la pelouse du Stade Francis-Le Blé, le PSG n’a pas tardé à afficher ses ambitions. Forts de leur récente victoire en Ligue des Champions face à Stuttgart, les hommes de Luis Enrique ont immédiatement pris le contrôle du jeu. Ousmane Dembélé, en grande forme, a rapidement donné le ton avec une première tentative dès la 5e minute, bien servi par Bradley Barcola.

Après plusieurs occasions manquées, notamment un poteau de Barcola (19e), la pression parisienne a fini par payer. L’ancien Lyonnais, intenable sur son aile, a parfaitement servi Dembélé pour l’ouverture du score (0-1, 29e). Malgré quelques frayeurs, Gianluigi Donnarumma s’est montré impérial pour conserver l’avantage jusqu’à la pause.

Un sursaut brestois vite étouffé

Revenus des vestiaires avec plus d’agressivité, les Brestois ont rapidement égalisé grâce à une superbe frappe enroulée de Romain Del Castillo (1-1, 50e). Ce but a relancé l’intensité de la rencontre, et transforme le match en un véritable bras de fer offensif. Mais face à un Ousmane Dembélé en état de grâce, les espoirs bretons ont vite été douchés.

Opportuniste, l’international français a doublé la mise après un joli travail de Kvaratskhelia (1-2, 57e), avant de s’offrir un triplé quelques minutes plus tard (1-3, 62e), son deuxième en trois jours. Malgré la réduction du score de Ludovic Ajorque (2-3, 71e), le Stade Brestois n’a pas réussi à inverser la tendance. Les Parisiens, implacables dans les derniers instants, ont scellé leur victoire grâce à Gonçalo Ramos, auteur d’un doublé express (2-4, 89e ; 2-5, 90+5e).

Avec ce succès éclatant, le Paris Saint-Germain creuse l’écart en tête du classement de Ligue 1. Quant à Brest, malgré la défaite, l’équipe d’Éric Roy a montré des qualités prometteuses avant de recroiser le fer avec Paris en Ligue des Champions lors des barrages.