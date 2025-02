AJ Auxerre – OM : La compo de Roberto De Zerbi avec un grand retour en défense

L’OM se déplace ce soir à Auxerre avec l’objectif de creuser l’écart sur ses poursuivants. Roberto De Zerbi a dévoilé un onze de départ avec un ajustement notable en défense.

AJ Auxerre – OM : Un choix tactique audacieux de De Zerbi pour Marseille face à Auxerre

Face à un AJ Auxerre qui a déjà surpris les Phocéens à l’aller (3-1), Roberto De Zerbi opte pour un schéma en 3-4-2-1. Une organisation qui lui permet de renforcer son assise défensive tout en conservant une animation offensive dynamique. Avec la suspension de Leonardo Balerdi, c’est Geoffrey Kondogbia qui prend place dans l’axe central, accompagné d’Amir Murillo et Derek Cornelius.

Dans l’entrejeu, Hojbjerg et Bennacer forment un duo à la fois solide et créatif. Luis Henrique et Quentin Merlin occupent les couloirs avec pour mission d’apporter de la percussion et de soutenir les offensives de l’Olympique de Marseille. Cette densité au milieu vise à contrer le 3-4-1-1 auxerrois et à s’imposer dans la bataille du terrain.

Amine Gouiri est titularisé à la pointe de l’attaque, épaulé par Adrien Rabiot et Mason Greenwood dans un rôle de soutien. Une association qui devra faire face à une défense auxerroise compacte et bien organisée. L’OM misera sur sa capacité à faire circuler rapidement le ballon pour créer des brèches.

Les compositions officielles :

AJ Auxerre : Leon – Osho, Jubal, Akpa – Hoever, Danois, Owusu, Mensah – Perrin, Hamed Jr – Bair

Marseille : Rulli – Murillo, Kondogbia, Cornelius – Luis Henrique, Hojbjerg, Bennacer, Merlin – Rabiot, Greenwood – Gouiri