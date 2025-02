AJ Auxerre – OM : Scandale et corruption, Marseille dénonce un « championnat de merde »

L’OM crie au scandale après sa lourde défaite face à l’AJ Auxerre (3-0). Entre décisions arbitrales contestées et accusations de corruption, le club phocéen estime avoir été victime d’une injustice flagrante.

AJ Auxerre – OM : Pablo Longoria en furie après la défaite de Marseille face à l’AJA

Battu à l’abbé-Deschamps, l’OM pointe du doigt l’arbitrage de Jérémy Stinat. Deux actions en particulier attisent la colère des Marseillais : un penalty non sifflé sur Quentin Merlin et l’expulsion de Derek Cornelius jugée excessive. Ces faits de jeu ont grandement influencé le sort du match et renforcé le sentiment d’injustice du côté phocéen.

Pablo Longoria, président de l’OM, n’a pas caché sa frustration. Visiblement remonté, il a publiquement dénoncé l’arbitrage, allant jusqu’à évoquer une « vraie corruption ». Selon lui, les erreurs répétées contre Marseille ne sont plus anodines et témoignent d’un système défaillant qui nuit à l’équité sportive.

« Tout est organisé depuis le jaune de Balerdi (NDLR : à Angers le joueur marseillais avait écopé d’un 3e carton en 10 matchs et était donc suspendu pour le déplacement à Auxerre). C’est de la vraie corruption ! C’est prévu, c’est orienté cette histoire. Il y a penalty sur Merlin, quatre arbitres européens m’ont dit que c’était le cas. Et le plus gros scandale, c’est le carton rouge de Cornelius », a pesté le dirigeant espagnol.

🔴 La colère du président Marseillais après le carton rouge donné à Cornelius… franchement un peu de pédagogie M. Stinat… c’est désolant. #AJAOM pic.twitter.com/HC1aQSxXWs — Exocet Kayes (@ExocetKayesJr) February 22, 2025

De Zerbi et Ravanelli en soutien

Le président de l’Olympique de Marseille ne s’est pas arrêté là. Emporté dans une colère noire, il n’a pas hésité à même tendre la main au fameux projet de la Super League européenne. « C’est un championnat de merde, si l’OM a une proposition pour la Super League, on part tout de suite », a lancé Pablo Longoria, pourtant longtemps opposé à cette idée portée par le Real Madrid et le FC Barcelone.

De son côté, l’entraîneur marseillais Roberto De Zerbi partage cette indignation, regrettant que l’arbitre « n’était pas prêt pour ce match ». Tout en reconnaissant l’échec de son équipe, l’Italien a ajouté : « Il n’était pas serein. On a mal joué, Auxerre a mieux joué, ils méritent de gagner, certes, mais le penalty de Merlin a mis le match dans une situation différente ».

Fabrizio Ravanelli, conseiller du club, a lui aussi pris la parole avec virulence : « Tout le monde l’a vu, la France l’a vu. Ce soir, monsieur Stinat a fait n’importe quoi ! C’est un arbitrage scandaleux ! Il a donné carton rouge à Cornelius avec un deuxième carton jaune, c’était inacceptable ! », a-t-il fait savoir tout en indiquant : « On n’accepte pas cette situation, on veut un arbitrage équitable. J’ai dit à l’arbitre que c’était un arbitrage scandaleux. C’était honteux.»

Un sentiment de persécution récurrent à Marseille

Ce n’est pas la première fois que l’Olympique de Marseille se sent floué par l’arbitrage. Entre sanctions jugées injustes et décisions litigieuses, le club estime être défavorisé de façon récurrente. La déclaration choc de Longoria sur un possible départ en Super League illustre bien la rupture grandissante entre l’OM et l’organisation du championnat français.

Malgré cette frustration, l’OM doit vite rebondir et se reconcentrer sur ses objectifs. Le prochain match contre le FC Nantes sera décisif pour ne pas sombrer dans une spirale négative. Cependant, cette défaite laisse des traces et renforce les tensions entre le club et les instances arbitrales. Affaire à suivre.