OL – PSG : Du classique pour le Paris SG face à Lyon, la compo de Luis Enrique

L’OL reçoit le PSG ce dimanche soir en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Luis Enrique débarque à Lyon avec un onze entrant classique avec seulement Lucas Beraldo comme changement majeur.

OL – PSG : Lyon mise sur la jeunesse et l’expérience face au Paris SG

À domicile, pour défier le PSG, l’OL se présente en 4-2-3-1. Lucas Perri garde les buts, protégé par une défense composée de Saël Kumbedi, Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Nicolás Tagliafico. Le milieu de terrain associe Nemanja Matic et Tanner Tessmann en sentinelles, avec Corentin Tolisso en position plus avancée.

L’attaque est animée par Rayan Cherki, épaulé sur les ailes par Malick Fofana et Ernest Nuamah. Ce mélange de jeunes talents et de joueurs expérimentés reflète la volonté de l’entraîneur Paulo Fonseca de dynamiser son équipe.

Le PSG opte pour la continuité

De son côté, le PSG, leader du championnat, aligne un 4-2-3-1 classique. Gianluigi Donnarumma est titularisé dans les cages, avec une ligne défensive composée d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Beraldo et Nuno Mendes. Le milieu de terrain est formé par Joao Neves et Vitinha, chargés de la récupération et de la transition offensive.

En attaque, Ousmane Dembélé occupe la pointe, soutenu par Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Bradley Barcola. L’entraîneur Luis Enrique mise ainsi sur la stabilité et la cohésion de son groupe pour maintenir la dynamique positive de son équipe.

Un duel stratégique en perspective

Ce match s’annonce comme un véritable test pour les deux formations. L’OL, actuellement 6ᵉ au classement avec 36 points, cherche à confirmer son regain de forme sous la houlette de Paulo Fonseca. Le Paris Saint-Germain, solide leader avec 56 points, vise à consolider son avance en tête du championnat. Les choix tactiques des deux entraîneurs, combinant jeunesse et expérience, promettent une rencontre riche en intensité et en rebondissements.

Les compositions officielles

Olympique Lyonnais : Perri – Kumbedi, Mata, Niakhaté, Tagliafico – Matic, Tessmann – Nuamah, Tolisso, Fofana – Cherki

Paris Saint-Germain : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes – Neves, Vitinha – Doué, Kvaratskhelia, Barcola – Dembélé