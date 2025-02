Mercato ASSE : L’AS Saint-Étienne ne regrette pas son chèque de 3M€

Le mercato estival de l’ASSE suscite des interrogations, tout comme son activité lors du mercato de janvier 2025. Cependant, les dirigeants de l’AS Saint-Étienne semblent déterminés à donner une chance aux joueurs récemment arrivés.

ASSE : Mercato raté ? Le club persiste et refuse une offre pour Boakye

La saison de l’ASSE est pour l’instant difficile. Promu, le club peine à s’adapter à l’élite et occupe une décevante 16e place. Le mercato estival est largement considéré comme un échec, notamment en raison des performances en deçà des attentes des nouvelles recrues. Yunis Abdelhamid (37 ans) n’est plus que l’ombre du défenseur qu’il était à Reims, Igor Miladinovic (21 ans) peine à s’imposer (10 apparitions, 3 buts), tout comme Ben Old, blessé, Pierre Cornud et Augustine Boakye (24 ans).

De plus, l’ASSE a vendu le jeune et prometteur Mathis Amougou (19 ans) à Chelsea pour 15 millions d’euros et a laissé partir Mathieu Cafaro au Paris FC (L2). Seul Irvin Cardona s’est réellement intégré, tandis que Maxime Bernauer, arrivé en janvier, a concédé un penalty lors du match nul contre Angers (3-3). Malgré ces difficultés, l’ASSE ne souhaite pas se séparer précipitamment de ses recrues.

Photo : Augustine Boakye

Selon le journaliste africain Micky Jnr, le club a même refusé une offre d’Al Ahly pour Augustine Boakye. Le club égyptien, en quête d’un milieu offensif et d’un ailier droit, a approché l’ASSE pour Boakye, recruté pour 3 millions d’euros. Malgré des débuts discrets (3 buts et aucune passe décisive en 17 matchs), le club et le joueur ont refusé l’offre. Boakye souhaite rester en Europe, après avoir évolué en Afrique en début de carrière (2018-2021). Sous contrat jusqu’en juin 2028, Boakye poursuit sa saison à l’AS Saint-Etienne. L’avenir dira si cette décision sera payante pour le club.