OM : Pablo Longoria, c’est déjà l’heure des regrets après sa sortie explosive

Le président de l’OM, Pablo Longoria, a déclenché une vive polémique après ses déclarations fracassantes sur l’arbitrage lors du match contre l’AJ Auxerre. Alors que ses propos ont fait réagir l’ensemble du football français, le dirigeant marseillais semble déjà regretter son emportement.

OM : Pablo Longoria, une colère soudaine qui fait polémique

Après la défaite de l’OM face à l’AJ Auxerre, Pablo Longoria n’a pas mâché ses mots. Furieux contre l’arbitrage, il a dénoncé un « championnat de merde » et accusé les officiels de « corruption », des termes d’une rare virulence qui ont immédiatement enflammé les débats. Se sentant lésé par des décisions litigieuses, notamment un penalty non accordé et l’expulsion de Derek Cornelius, le président phocéen a exprimé sa frustration sans retenue.

Ces déclarations, tenues sous le coup de l’émotion, ont surpris bon nombre d’observateurs. Habituellement posé et réfléchi, Longoria n’a pas l’habitude de s’exprimer de manière aussi frontale. Pourtant, cette fois-ci, il n’a pas hésité à aller jusqu’à évoquer une possible participation de l’OM à la Super League pour échapper aux injustices qu’il perçoit en Ligue 1.

Un retour à la raison et des regrets pour Longoria

Mais à peine quelques heures après son coup de sang, le président marseillais a commencé à mesurer l’ampleur de ses propos. Selon des informations de RMC Sport, Pablo Longoria regretterait déjà d’avoir utilisé des termes aussi forts. En interne, on assure que l’Espagnol ne croit pas réellement à un complot contre l’Olympique de Marseille et que son intention n’était pas d’accuser la Ligue 1 d’être truquée.

Le dirigeant phocéen aurait également pris conscience de la gravité du mot « corruption », qui pourrait lui valoir de lourdes conséquences, aussi bien sur le plan juridique que disciplinaire. Dans son entourage, on insiste sur le fait qu’il souhaitait surtout dénoncer un manque de transparence dans l’arbitrage français, sans pour autant suggérer un arrangement des résultats.

Une prise de parole attendue

Face à l’ampleur de la polémique, une clarification de la part de Pablo Longoria semble inévitable. Le football français attend désormais une déclaration officielle pour mettre un terme à cette affaire. Si des excuses publiques ne sont pas exclues, il pourrait également tenter de recentrer le débat sur les réformes nécessaires pour améliorer l’arbitrage en Ligue 1.

Reste à voir si cette tempête médiatique aura des conséquences pour l’OM et son président. Une chose est sûre : cette sortie restera un moment marquant de son mandat à la tête du club phocéen.