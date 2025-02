Tensions à l’OM : L’avenir de Pablo Longoria remis en cause !

La situation se complique pour Pablo Longoria à l’OM. Le président marseillais est critiqué de toutes parts, et son départ semble être la meilleure solution pour l’ancien entraîneur Frédéric Antonetti.

Pablo Longoria dans la tourmente après la défaite de l’OM à Auxerre

L’Olympique de Marseille a subi une défaite cuisante ce samedi face à Auxerre (3-0). Une soirée cauchemardesque marquée par l’expulsion contestable de Derek Cornelius et une polémique arbitrale. À l’issue de ce match, le président de l’OM, Pablo Longoria, a vivement réagi, dénonçant un arbitrage qu’il juge corrompu. Des accusations graves qui ont valu à Longoria un recadrage de Philippe Diallo, le président de la FFF.

Suite à de tels propos, Pablo Longoria s’expose désormais à des sanctions et des critiques fusent de toutes parts, notamment de Frédéric Antonetti. Le consultant pour Canal+ n’a pas mâché ses mots à l’égard du dirigeant marseillais. « J’avais peu d’estime pour lui en tant que dirigeant, sur la politique sportive, mais avec ce qu’il a fait, l’estime est encore tombée. Des propos comme ça, je n’en ai jamais vu en 30 ans », a-t-il déploré.

Frédéric Antonetti enfonce le clou, estimant que Pablo Longoria n’a plus sa place à la tête de l’OM et encore moins en Ligue 1. « Si Longoria s’en va du football français, je ne vais pas pleurer. Le football français existera après lui. Je pense que l’OM mérite mieux », a-t-il ajouté. La tension est visiblement palpable autour de l’OM et de son président.