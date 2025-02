OM : Pablo Longoria dérape, la LFP prépare une terrible riposte

Pablo Longoria, le président de l’OM, risque très gros après sa sortie polémique sur l’arbitrage du match de Ligue 1 perdu par son équipe face à l’AJ Auxerre samedi soir.

OM : Pablo Longoria pète les plombs à Auxerre

Ce samedi 22 février, la coupe était pleine pour Pablo Longoria. Débordant de rage, le président de l’OM a violemment critiqué l’arbitrage du match perdu lourdement par son équipe à Auxerre (3-0). Un incident de plus venant s’ajouter à une accumulation de frustrations depuis plusieurs semaines. Le dirigeant espagnol, furieux, a laissé éclater sa colère en tribune, comme en témoignent des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux.

Le diffuseur DAZN rapporte qu’il est rapidement descendu pour exprimer son mécontentement. « C’est un scandale », a répété Longoria au journaliste en bord de terrain, avant de rejoindre les vestiaires. Pendant que Pierre-Emile Hojbjerg exprimait brièvement sa déception à DAZN – « Nous n’étions pas à notre niveau » – Pablo Longoria a explosé en zone mixte. S’exprimant hors caméra, mais de manière audible, il a tenu des propos très forts.

« C’est de la corruption ! », a déclaré le président de l’Olympique de Marseille. « Tout est orienté ! Tout est orienté ! », a ajouté un Pablo Longoria tout feu tout flamme. « Ici, on ne peut plus jouer ! Qu’est-ce qu’on veut faire ? Si on organise une Superleague demain, je pars en Superleague, pas dans ce championnat de merde ! Qu’est-ce que vous voulez quand tout est déjà orienté ? Si j’ai une proposition, je pars tout de suite ! Au moins, il y a des gens qui n’ont pas d’a priori sur les choses », a pesté le patron de Mehdi Benatia. Des propos qui pourraient coûter très cher à l’homme de 39 ans.

Vers une suspension record pour Pablo Longoria ?

La commission de discipline de la LFP se penche sur le cas de Pablo Longoria, suite aux vives critiques du président de l’OM à l’encontre de l’arbitrage après la défaite des hommes de Roberto De Zerbi contre l’AJ Auxerre samedi soir au stade l’Abbé-Deschamps. Le dirigeant olympien s’expose à de lourdes sanctions.

Ses propos virulents sur l’arbitrage, tenus après le match Auxerre-OM, pourraient lui valoir une suspension importante. Le Conseil National de l’Éthique a saisi la commission de discipline de la Ligue, qui va étudier le dossier Longoria. La sanction dépendra de la qualification retenue pour son comportement.

Selon des avocats spécialisés dans ces dossiers, la notion de « comportement grossier/injurieux » (article 6 du règlement disciplinaire de la FFF) pourrait être retenue. Cet article stipule qu’est « grossier tout propos, geste et/ou attitude contraire à la bienséance visant une personne et/ou sa fonction. Est injurieux tout propos, geste et/ou attitude qui atteint d’une manière grave une personne et/ou sa fonction. »

Dans ce cas, Longoria s’exposerait à une suspension pouvant aller jusqu’à 12 matchs, selon L’Équipe. Toujours selon la même source, Fabrizio Ravanelli, conseiller institutionnel de l’OM, qui a également critiqué l’arbitrage en zone mixte, devrait aussi voir son cas étudié par les instances françaises.