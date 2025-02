Mercato LOSC : La prochaine destination de Jonathan David est connue

Le buteur canadien du LOSC, Jonathan David, aurait déjà pris une décision concernant son avenir à Lille. L’international canadien privilégie un club de Liga.

Mercato LOSC : Jonathan David va-t-il quitter Lille cet été ?

En fin de contrat en juin prochain, Jonathan David n’envisage pas de poursuivre l’aventure avec le LOSC la saison prochaine. L’attaquant canadien pourrait quitter Lille gratuitement à la fin de son contrat et s’engager avec un nouveau club. Jonathan David a refusé de parapher un nouveau bail avec le club nordiste. L’international canadien attend la fin de la saison pour annoncer officiellement son prochain club.

« Oui, je suis libre à la fin de la saison… Tu veux des indices sur mon avenir ? Tout le monde le saura en temps voulu, c’est-à-dire en fin de saison. Je ne me prononcerai pas avant. Je veux d’abord bien finir ma saison. Cette fin de saison s’annonce excitante, je veux bien jouer, aider l’équipe. Et quand la saison sera finie, la décision sera prise et annoncée », a déclaré le Canadien dans un entretien accordé à Onze Mondial.

Recruté par le LOSC en 2020 pour environ 30 millions d’euros, Jonathan David affole l’Europe cette saison après ses belles performances en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Parmi les prétendants, le Bayern Munich et surtout le FC Barcelone sont en pole position pour le recruter. Le Barça, en quête d’un successeur à Robert Lewandowski, cible le joueur de 24 ans.

Selon les informations de Fichajes, Jonathan David verrait d’un très bon œil un transfert en Liga, et plus particulièrement au FC Barcelone. Le club catalan, séduit par le profil du Canadien, le considère comme un renfort de premier choix pour dynamiser son secteur offensif.

Malgré la forte concurrence de plusieurs équipes de Premier League, parmi lesquelles Arsenal, Chelsea et Manchester United, le prolifique buteur aurait une préférence pour le championnat espagnol. Jonathan David, auteur de 20 buts et 6 passes décisives en 36 matchs toutes compétitions confondues cette saison, ne cesse d’impressionner.