Mercato LOSC : Jonathan David maintient le flou sur son avenir à Lille

L’incertitude plane toujours autour de Jonathan David, l’attaquant du LOSC. En fin de contrat avec Lille dans quelques mois, le Canadien n’a pas encore signé un nouveau bail avec les Dogues.

Mercato LOSC : Jonathan David fait patienter Lille

Après plusieurs saisons passées au LOSC, Jonathan David pourrait quitter Lille à la fin de cette campagne. Tous les signaux indiquent que le serial buteur canadien passe ses derniers mois à Lille. Libre de tout contrat à l’issue de cette saison, l’attaquant lillois suscite l’intérêt de nombreux clubs européens.

Le buteur canadien aurait décidé de ne pas renouveler son contrat avec Lille. Dans un entretien accordé à Onze Mondial, Jonathan David a de nouveau été interrogé sur son avenir. Une fois de plus, il a choisi de rester évasif.

« Oui, je suis libre à la fin de la saison… Tu veux des indices sur mon avenir ? Tout le monde le saura en temps voulu, c’est-à-dire en fin de saison. Je ne me prononcerai pas avant. Je veux d’abord bien finir ma saison. Cette fin de saison s’annonce excitante, je veux bien jouer, aider l’équipe. Et quand la saison sera finie, la décision sera prise et annoncée », a-t-il dit.

Jonathan David, auteur de 20 buts et 6 passes décisives en 35 matchs toutes compétitions confondues cette saison, ne cesse d’impressionner. Ses performances attirent l’attention de nombreux clubs européens. En Italie, l’Inter Milan et la Juventus Turin se positionnent pour le recruter.

Le Bayern Munich et surtout le FC Barcelone sont également de sérieux prétendants pour accueillir Jonathan David. En Angleterre, Newcastle United et Manchester United se positionnent pour s’attacher les services du Canadien.