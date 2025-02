Le RC Lens furieux contre le FC Nantes à cause des conditions d’accueil déplorables à la Beaujoire

Le RC Lens est mécontent du FC Nantes, qu’il accuse de mauvaise organisation lors du match qui les a opposés dimanche au stade de la Beaujoire. Dans un communiqué, le club nordiste dénonce les conditions d’accueil de ses supporters.

FC Nantes-RC Lens : Les supporters du RCL « parqués comme du bétail » ?

Le RC Lens a subi une défaite face au FC Nantes, dimanche (3-1), lors de la 23e journée de la Ligue 1. Il s’agit du troisième revers consécutif pour l’équipe de Will Still, après les défaites contre l’OGC Nice et le RC Strasbourg (2-0).

Réduits à dix contre onze suite à l’expulsion de M’Bala Nzola à la 70e minute, les Sang et Or sont rentrés dans le Nord, emplis de frustration. Cette frustration a été exacerbée par les conditions d’accueil de leurs supporters dans le parcage qui leur était réservé. En effet, le club estime que ses fans ont été « parqués comme du bétail » dans le secteur visiteurs.

« Le Racing Club de Lens dénonce les conditions d’accueil réservées à ses supporters à Nantes, lors d’une rencontre classée 1 sur 5, soit le niveau de risque le plus bas identifié », a déclaré le club lensois dans un communiqué publié ce lundi.

« Rassemblés au lieu et à l’heure fixés par la préfecture en avant-match, les supporters Sang et Or ont d’abord dû composer avec une heure de retard des forces de l’ordre. Après avoir convergé vers le stade de la Beaujoire-Louis Fonteneau et être arrivés à destination à seulement 50 minutes du coup d’envoi, la mise en place de deux pré-filtrages a engendré une attente supplémentaire. Point culminant de ce condensé d’approximations organisationnelles, seulement deux personnes de la billetterie étaient chargées de valider les titres d’accès des 1000 supporters lensois. Si certains groupes ont pu rejoindre le parcage, d’autres, notamment des supporters venus en famille et massés dans les files d’attente, ont été contraints de manquer le début du match », a relaté le RC Lens.

En conclusion, le club artésien a lancé cet appel : « Le Racing appelle à une implication plus forte des clubs dans la manière de réunir et d’accueillir les supporters adverses ».