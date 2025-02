Mercato FC Nantes : Antoine Kombouaré totalement sauvé au FCN ?

Le technicien du FC Nantes, Antoine Kombouaré, respire après la victoire face au RC Lens. Le Kanak pourrait perdre son poste en cas de défaite du FCN face aux RCL.

Mercato FC Nantes : Antoine Kombouaré conserve son poste au FCN

Le FC Nantes a remporté une victoire convaincante face au RC Lens (3-1), à la Beaujoire, dimanche en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Cette performance permet aux Canaris de se relever après la sévère défaite subie à Monaco (7-1) lors de la 22e journée. Plus qu’une simple victoire, ce succès marque potentiellement le début d’une nouvelle dynamique positive.

Louis Leroux, Moses Simon et Meschak Elia ont tous trouvé le chemin des filets. Les Canaris ont éprouvé quelques difficultés face à des Lensois réduits à dix à partir de la 70e minute, mais ils ont surtout démontré un esprit d’équipe et ont battu les visiteurs. Ce succès leur offre une marge plus confortable sur la zone de relégation (14e au classement) et, surtout, permet de rétablir le lien avec leurs supporters après le cuisant revers face à l’AS Monaco. Le technicien du FCN, Antoine Kombouaré, a salué la performance de son équipe.

« C’est une énorme fierté de voir des joueurs capables de répondre présent. On était attendu et il pouvait tout se passer aujourd’hui. Je suis très fier et très heureux de la manière dont ça s’est passé. Je n’ai pas oublié la claque reçue à Monaco, la semaine a été très compliquée. Quand on prend une telle fessée, on la boucle et on travaille. Il y a des choses à dire sur ce match, mais être capable de gagner après une telle débâcle, c’est très fort », a déclaré le coach nantais.

Cette victoire permet aussi à Antoine Kombouaré de sauver son fauteuil. Un nouveau faux pas du FC Nantes face au Racing Club de Lens pourrait provoquer son départ cette semaine. Mais le Kanak peut respirer un peu. Cependant, si la série noire recommence, il pourrait être limogé avant la fin de la saison. L’entraîneur nantais a encore le soutien des dirigeants du club, Waldemar et Franck Kita.