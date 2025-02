Toulouse FC : Frank Magri brise la malédiction et retrouve le chemin des buts

L’attente a été longue, mais la délivrance est enfin là pour Frank Magri. Ce week-end, lors de la victoire éclatante (4-1) du Toulouse FC contre Le Havre AC, l’attaquant camerounais a enfin débloqué son compteur, mettant ainsi fin à sa période de frustration.

La délivrance tant attendue pour Frank Magri avec le Toulouse FC

Depuis neuf mois, Frank Magri n’avait pas marqué en Ligue 1 avec le Toulouse FC. Plus ou moins inefficace face aux buts adverses, la direction du Téfécé a décidé de recruter Joshua King pour apporter de la concurrence offensive. Malheureusement, l’attaquant norvégien a pris l’ascendant, gagnant rapidement la confiance de Carles Martinez Novell.

Effacé par cette concurrence, Frank Magri a vu son temps de jeu fortement réduit. Une période difficile qu’il a traversée avec beaucoup de résilience et d’optimisme. Suite à la blessure de Joshua King, le Camerounais a retrouvé du temps de jeu, ce qui lui a permis de regagner en confiance.

Une performance décisive contre Le Havre AC : la renaissance de Frank Magri

Ce week-end, Frank Magri a prouvé qu’il avait retrouvé ses sensations en marquant le dernier but du Toulouse FC (4-1) face au Havre AC. « Mon but ? J’avais dit en conférence de presse qu’on ne devenait pas nul du jour au lendemain, mais c’est vrai que, quand on est attaquant et qu’on galère à marquer, ça nous trotte vite dans la tête« , a-t-il confié après la rencontre.

toulouse fc

Cependant, pour lui, le plus important n’est pas tant de débloquer son compteur, mais bien d’aider le club à décrocher la victoire. « Ce n’était pas facile aujourd’hui. On ne va pas se mentir, j’ai quasiment tout raté sauf ce but. Mais au final, ce qui compte, c’est la victoire. On est heureux d’avoir gagné, surtout en inscrivant quatre buts, même si cela a été facilité par leur exclusion.«

Frank Magri retrouve la confiance et vise une fin de saison en trombe

Avec ce premier but depuis plusieurs mois, Frank Magri a retrouvé sa confiance. Il espère désormais continuer sur cette lancée jusqu’à la fin de la saison. « J’espère pouvoir continuer à marquer jusqu’à la fin de la saison. Il ne faut pas s’enflammer, l’objectif est de rester constant et de continuer à être un buteur fiable sur le long terme« , a-t-il conclu.