Toulouse FC : Frank Magri se confie sur sa saison difficile au TFC

Zéro but en 23 matchs toutes compétitions confondues : c’est le bilan actuel de Frank Magri avec le Toulouse FC. En conférence de presse aux côtés de son entraîneur Carles Martinez Novell, l’attaquant camerounais s’est exprimé sur cette période compliquée qu’il traverse.

Frank Magri : « On ne devient pas nul du jour au lendemain »

Supplanté par la concurrence de Joshua King, Frank Magri a bénéficié d’un temps de jeu très réduit. Ses performances en demi-teinte ont alimenté des rumeurs de départ lors du mercato hivernal. Finalement, le Camerounais de 25 ans est resté au Téfécé. Interrogé sur son état d’esprit face à ces difficultés, il a confié :

« Le début de saison a été compliqué, collectivement et individuellement. Personnellement, ce n’est pas évident. Tous les attaquants aiment marquer. Quand tu n’es pas décisif, c’est difficile, mais cela fait partie de mon histoire et de ma carrière. Il faut s’accrocher et se concentrer sur l’avenir, sans regarder en arrière. »

Le joueur a également expliqué qu’il ressentait une pression grandissante face à son manque d’efficacité devant le but :

« Au début, je me prenais beaucoup la tête à ce sujet. Peut-être même un peu trop. Puis j’ai essayé de me relâcher en me rappelant que beaucoup d’attaquants étaient passés par là. Je me focalise désormais sur le travail au quotidien, sur des exercices de finition et sur ma capacité à me créer des occasions. C’est ce qui me manque le plus. L’objectif est de ne pas me mettre une pression excessive. »

Le soutien du Toulouse FC, un atout pour Magri

Après son départ avorté, Frank Magri est devenu la première option offensive du Toulouse FC suite à la blessure de Joshua King. Avec ce temps de jeu retrouvé, il continue à redoubler d’efforts pour convaincre les dirigeants et les supporters, qui lui ont apporté un soutien précieux :

« Tout le monde m’a soutenu au club : mes coéquipiers, Carles, le président… Ils continuent à me faire confiance et je les remercie. Cela me motive encore plus, car je sais qu’ils croient en moi. Le TFC compte sur des gens compétents. Si Carles me fait jouer, c’est qu’il est convaincu de mes capacités. Si j’étais vraiment mauvais, il ne me mettrait pas sur le terrain. Cela me pousse à me donner à fond. » Reste à voir si Frank Magri saura se montrer décisif face au Havre AC ce week-end.