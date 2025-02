Vente OM : Un journaliste promet des révélations fracassantes !

Depuis plusieurs années, la question de la vente OM alimente les débats et attise la curiosité des supporters marseillais. Une des figures les plus actives sur le dossier promet de grosses révélations sur le rachat de l’Olympique de Marseille.

Vente OM : Vézirian promet un « feu d’artifice » à Marseille !

Le feuilleton de la vente de l’OM remonte à plusieurs années, mais c’est véritablement en 2021 que Thibaud Vézirian s’est imposé comme l’une des voix les plus influentes sur ce sujet. Selon lui, le club phocéen aurait déjà été vendu et il ne s’agirait plus que d’une question de temps avant que l’information ne soit rendue publique. Il est vrai que cette phrase est très souvent revenue dans les affirmations du journaliste sans que cela soit officialisé. Frank McCourt, actuel propriétaire du club, ne semble pourtant pas prêt à céder le club phocéen et c’est la seule vérité officielle du moment.

Malgré les doutes et les critiques, Vézirian ne lâche pas l’affaire et continue d’alimenter la thèse d’un rachat de l’OM dont l’officialisation serait imminente. Lors de ses interventions sur Twitch, il évoque régulièrement des éléments inédits et promet un « feu d’artifice » qui viendrait tout bouleverser à l’Olympique de Marseille.

Rachat de l’OM : Vézirian sort un livre explosif sur l’affaire !

Face aux nombreux sceptiques qui remettent en question ses affirmations, Thibaud Vézirian prépare une contre-attaque sous la forme d’un livre-enquête. Celui-ci devrait revenir sur les coulisses de ses investigations et apporter des éléments supplémentaires sur cette vente de l’OM tant attendue.

Le journaliste insiste sur le fait que son travail n’a rien d’une provocation ou d’une tentative de manipulation. Il affirme mener cette enquête avec sérieux et rigueur, tout en restant fidèle à ses principes journalistiques. « Je ne suis pas un lanceur d’alerte, mais simplement un journaliste qui souhaite informer en toute transparence », explique-t-il.

Olympique de Marseille : McCourt prêt à vendre ? Enquête en cours !

Si Thibaud Vézirian est convaincu que l’Olympique de Marseille est sur le point de changer de main, les faits, eux, ne confirment toujours pas cette hypothèse. Frank McCourt, bien qu’absent du quotidien du club, n’a jamais officiellement exprimé son intention de vendre. En revanche, il a toujours affirmé que le club phocéen n’est pas à céder malgré une tentative officielle de Mohamed Ayachi Ajroudi.

Les nombreuses spéculations et les déclarations du journaliste sur la vente de l’OM ne changent pas la conduite de l’américain. Mieux, lors du mercato estival ainsi que celui de cet hiver, Frank McCourt a mis la main à la poche pour acheter de nombreux nouveaux joueurs. Vézirian avait alors expliqué l’arrivée d’autant d’argent dans les caisses du club par un rachat resté officieux. L’avenir du club phocéen dépendra des événements à venir, mais une chose est sûre : les supporters marseillais continueront de suivre ce dossier avec attention.