OM Mercato : Rachat, le plan secret d'Ajroudi et Boudjellal

Malgré ses ennuis avec la justice et les difficultés financières de l’ OM, Frank McCourt ne veut pas vendre son club racheté en août 2016. Quant à Mohamed Ayachi Ajroudi, il est décidé à reprendre en main le club phocéen. D’après les indiscrétions du journaliste du Figaro, Georges Malbrunot, l'homme d’affaires franco-tunisien n’a pas du tout l’intention d’abandonner le projet de rachat de l’Olympique de Marseille.

OM : Frank McCourt ne veut pas vendre

Cela dure des mois que l’OM et son propriétaire Frank McCourt sont harcelés par Mourad Boudjellal (60 ans) et son associé Mohamed Ayachi Ajroudi (68 ans) pour racheter le club olympien. Le milliardaire américain a beau faire savoir que son équipe n’est pas en vente, les deux hommes d’affaires ne lâchent pas prise, au point d’agacer certains supporters et anciennes gloires de Marseille. Même l’ancien patron de l’OM, Bernard Tapie est sorti de sa réserve pour répondre à Mourad Boudjellal. « Ce que fait Boudjellal, ce n’est pas bien. Il a pourtant été lui-même président d’un club et connait les espérances et les passions que cela suscite. Donc, il sait qu’il y a des choses qu’on peut faire et d’autres qu’il est interdit de faire », a déploré l’ancien dirigeant de l’OM dans La Provence. Ce dernier a même émis un doute sur la sincérité de l'ancien président du Rugby Club toulonnais. « Je doute que Boudjellal ait les moyens de se l’offrir », a indiqué Tapie.

Boudjellal et Ajroudi ne lâchent pas prise

Au sein du clan Mourad Boudjellal, il n’est pas question de jeter l’éponge, mais plutôt de rester à l’affût jusqu’à ce que Frank McCourt, dos au mur, accepte finalement la cession de l'OM. « Jamais abandonné”, le projet d’achat de l’OM par l’homme d’affaires franco-tunisien Mohamed Ayachi Ajroudi », a confié un membre de son équipe à la source. « On attend qu’il (le propriétaire) se décide à vendre », a-t-il prévenu ensuite. Jusqu'à quand le dossier de la vente de l'Olympique de Marseille va-t-il alimenter l'actualité du club champion d'Europe 1993 ? Aucune certitude pour l'instant !













