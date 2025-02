ASSE Mercato : Mahmoud Bentayg vers un transfert définitif ?

L’AS Saint-Étienne pourrait bien perdre un de ses joueurs prêtés cet été. Après un début compliqué au Zamalek, Mahmoud Bentayg a enfin trouvé ses marques en Égypte. Alors qu’il envisageait de partir il y a quelques semaines, la tendance s’est totalement inversée, au point que le club égyptien souhaiterait désormais le recruter définitivement.

ASSE Mercato : Bentayg vers un transfert définitif à Zamalek ?

Arrivé à l’ASSE au mercato 2023 en provenance du Raja Casablanca, Mahmoud Bentayg n’a réussi à s’imposer dans le Forez. En manque de temps de jeu en Ligue 2, le latéral gauche marocain a été prêté à Zamalek l’été dernier dans l’espoir de relancer sa carrière. Un choix qui a d’abord semblé payant avec un trophée remporté en Supercoupe de la CAF face à Al Ahly dès son arrivée.

Cependant, les choses se sont compliquées par la suite. Une blessure à l’épaule l’a éloigné des terrains, et il a perdu sa place dans le onze titulaire. Frustré par cette situation, il avait même exprimé son souhait de quitter Zamalek prématurément.

Zamalek veut racheter Bentayg, l’ASSE prête à négocier ?

Mais ces dernières semaines, le vent a tourné pour le appartenant encore à l’ASSE. Bentayg a retrouvé une place de titulaire, et mieux encore, il a inscrit un but important contre Al Ahly (1-1), ce qui a renforcé son importance dans l’effectif égyptien. Selon les informations de Btolat, ce regain de forme aurait convaincu Zamalek de négocier un transfert définitif du joueur avec l’AS Saint-Étienne.

Alors que son contrat avec les Verts court jusqu’en 2026, l’ASSE pourrait être ouverte aux discussions pour céder son joueur. Cette transaction ne devrait très certainement pas lui permettre de faire entrer de l’argent dans ses caisses. Mais elle permettrait aux Verts de se decharger de toutes responsabilités envers le joueur. Reste à voir si le club stéphanois acceptera de le laisser partir définitivement ce joueur alors qu’il pourrait enfin lui apporter quelque chose sportivement parlant.