OM : Pablo Longoria craque, des doutes sur sa santé émergent

Le président de l’OM, Pablo Longoria, a crié à la corruption à la suite de la défaite de son équipe à Auxerre (3-0). Si ses propos sont condamnables, ils révèlent peut-être une fragilité au niveau de santé.

OM : Pablo Longoria, un coup de gueule ou un signal d’alarme ?

L’actualité de l’Olympique de Marseille est rythmée par l’affaire Pablo Longoria. Cette polémique a débuté samedi dernier à l’issue de la défaite contre Auxerre (3-0), où le président de l’OM s’est vivement emporté contre l’arbitrage, qualifié de « corrompu ». Ce coup de gueule a provoqué de vives réactions dans le championnat.

La LFP se réunira mercredi soir pour statuer sur le sort du président de l’OM. Une lourde sanction est attendue dans la foulée. Et si Pablo Longoria a présenté ses excuses dans un entretien accordé à l’AFP, reconnaissant avoir utilisé des termes inappropriés, ce dérapage suscite quelques interrogations sur son état de santé.

Geoffroy Garétier émet des doutes sur son état de santé

Est-il victime de la pression et du stress liés à son rôle ? Geoffroy Garétier se demande si le président de l’OM n’était pas en burn-out. « Je me demande si ce monsieur est en bonne santé. Il est épuisé. Il a un visage ultra creusé. Des cernes », a-t-il déclaré. Le journaliste pour Canal Plus est allé plus loin en s’interrogeant sur l’hygiène de vie de Pablo Longoria.

« Je pense qu’il devrait se reposer. Je pense qu’il se met lui-même en danger et que son hygiène de vie n’est pas la bonne ». Ces déclarations mettent en lumière l’inquiétude grandissante autour de Pablo Longoria, dont le comportement impulsif et les traits tirés ne sont pas passés inaperçus.