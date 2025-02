Mercato PSG : Ibrahima Konaté se rapproche un peu plus du Paris SG

En quête d’un renfort de poids en défense, le PSG a fait d’Ibrahima Konaté sa priorité pour le prochain mercato d’été. Le roc de Liverpool pourrait même bien faire son retour en France pour défendre les couleurs du club de sa ville natale.

Mercato PSG : Ibrahima Konaté encore loin d’une prolongation

Après quatre années passées en Premier League, Ibrahima Konaté serait-il en train de disputer sa dernière saison sous le maillot de Liverpool ? Alors que son nom revient avec insistance du côté du Paris Saint-Germain, le défenseur central n’aurait toujours pas donné de suite favorable à la proposition de prolongation de sa direction.

Le journaliste Paul Joyce révèle même que les pourparlers entre les dirigeants de Liverpool et les représentants de Konaté seraient au point mort. Si bien que des clubs comme le PSG et le Real Madrid se positionneraient déjà pour l’attirer l’été prochain. Le spécialiste du tabloïd The Times explique que les conditions proposées dans le nouveau contrat n’auraient pas du tout convaincu l’ancien défenseur du RB Leipzig, ce qui jette un doute sur son avenir chez les Reds.

Sous contrat jusqu’en juin 2026, le natif de Paris sera vendu cet été s’il ne paraphe pas un nouveau bail. Récemment interrogé sur un possible transfert au PSG, Ibrahima Konaté n’a pas caché son intérêt pour le projet parisien conduit par Luis Enrique. Cela tombe bien puisque Luis Campos travaillerait déjà sur ce dossier.

Le Paris SG à l’offensive pour Ibrahima Konaté

Le Paris Saint-Germain prépare activement son mercato estival et semble avoir identifié un renfort de poids pour sa défense. Alors que Luis Enrique et son staff cherchent à consolider l’arrière-garde parisienne, une piste se dessine avec insistance : Ibrahima Konaté. L’international français, actuellement à Liverpool, pourrait être tenté par un retour en France, d’autant plus que le PSG semble prêt à tout pour l’attirer dans la capitale.

D’après les informations de Sacha Tavolieri, le PSG serait déjà entré en contact avec l’entourage de Konaté. L’idée séduit particulièrement Nasser Al-Khelaïfi, qui souhaite continuer à renforcer l’équipe avec des internationaux français. Un argument de poids dans les discussions à venir. Affaire à suivre…