ASSE : Comment les supporters de Saint-Etienne ont inversé la tendance contre Angers

Le soutien des supporters de l’ASSE a été déterminant face à Angers SCO, samedi à Geoffroy-Guichard. Ils ont largement contribué au renversement de la situation alors que leur équipe était menée (0-2).

ASSE : Le public de Geoffroy-Guichard, 12e homme décisif contre Angers SCO

Lors du match opposant l’ASSE à Angers SCO, samedi dernier, plus de 30 000 spectateurs, presque tous acquis à la cause des Verts, étaient présents à Geoffroy-Guichard pour la 23e journée de Ligue 1.

À la surprise générale, l’équipe stéphanoise a concédé deux buts, dont un penalty, en seulement 17 minutes de jeu. Menés 2-1 à la pause, les Verts ont réagi en seconde période, renversant le SCO (3-2) grâce au soutien indéfectible de leurs milliers de supporters.

Malheureusement pour ces derniers, l’AS Saint-Eienne n’a pas pu conserver son avantage et a concédé le match nul face aux Angevins dans le temps additionnel. Le peuple vert avait pourtant tout donné pour que son équipe remporte les trois points de la victoire.

Stéphane Moulin : « Les supporters de Saint-Etienne ont transcendé leur équipe »

Dans son commentaire sur ce match, Stéphane Moulin a souligné la mobilisation et l’apport des groupes de supporters de l’ASSE. Il affirme que leur soutien a été déterminant pour renverser Angers SCO :

« Est-ce que le public a joué un rôle samedi ? Oui, parce qu’à 0-2, ils ne les ont pas lâchés et à 2-1, ils ont senti que c’était possible. Ils étaient un peu dans le formol et, d’un seul coup, ça les a réveillés. Les supporters ont réussi à transcender leur équipe », a répondu l’ancien entraîneur emblématique du club angevin, sur Oxygène Radio.