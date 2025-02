ASSE : N’Guessan titulaire à la place de Davitashvili, le choix incompréhensible de Horneland !

Après le match nul concédé par l’ASSE à Angers SCO, Eirik Horneland a justifié la titularisation du jeune Djylian N’Guessan à la place du meilleur buteur des Verts, Zuriko Davitashvili. Et ses arguments ne semblent pas convaincants.

ASSE : Djylian N’Guessan titularisé grâce à ses performances à l’entraînement !

L’entraîneur de l’ASSE a surpris tout le monde avec sa composition d’équipe samedi, face à Angers SCO. Alors que l’on s’attendait à un réajustement en défense centrale, en raison de la fébrilité défensive actuelle, c’est plutôt en attaque qu’Eirik Horneland a opéré des changements. Il a préféré titulariser la recrue Irvin Cardona à la place d’Augustine Boakye, ce qui était prévisible.

Néanmoins, le choix du technicien norvégien au poste d’ailier gauche a été étonnant. Il a titularisé Djylian N’Guessan (16 ans) au détriment de Zuriko Davitashvili, le joueur le plus prolifique et le plus régulier de l’AS Saint-Etienne.

Eirik Horneland a justifié la titularisation du jeune attaquant par ses performances à l’entraînement ces dernières semaines. « Djylian N’Guessan est vraiment très bon à l’entraînement ces derniers temps, donc j’ai préféré le faire débuter, en laissant Zuriko Davitashvili sur le banc de touche pour qu’il soit dans un état d’esprit le plus offensif possible en seconde période », a expliqué le coach de l’ASSE.

Zuriko Davitashvili sauve l’ASSE d’une défaite face à Angers SCO

Finalement, l’équipe stéphanoise a encore montré sa faiblesse défensive en étant menée (2-0) après seulement 17 minutes de jeu. De plus, Eirik Horneland a considérablement réduit la force offensive de son équipe en faisant débuter Zuriko Davitashvili sur le banc de touche.

C’est précisément l’international géorgien qui a finalement sauvé l’ASSE de la défaite, en délivrant deux passes décisives en deuxième période. Il a même permis aux Stéphanois de prendre l’avantage (3-2), avant de se faire rejoindre dans les derniers instants du match sur un deuxième penalty concédé (3-3).

Davitashvili sur le banc, le choix surprenant de Horneland qui laisse perplexe

Très remuant et décisif, Zuriko Davitashvili aurait pu déstabiliser l’équipe angevine et probablement donner l’avantage à l’AS Saint-Etienne en première période s’il avait été titulaire. Cela aurait été le scénario idéal. Or, Eirik Horneland a attendu d’être mené au score avant de faire entrer le meilleur buteur de l’équipe stéphanoise, sous prétexte qu’il retrouverait de la fraîcheur après 45 minutes sur le banc de touche.

« Je comprends que cela puisse être difficile à comprendre, mais j’ai senti que Zuriko Davitashvili était un petit peu surchargé émotionnellement ces dernières semaines. J’ai préféré le faire commencer sur le banc pour lui donner une énergie nouvelle et des jambes fraîches pour la seconde période », a poursuivi le nouvel entraîneur de l’ASSE dans ses explications.

Se priver de son meilleur atout offensif en début de match ! Une explication difficile à comprendre, comme il l’a dit lui-même !