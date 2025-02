ASSE : Eirik Horneland, des choix assumés avec beaucoup de confiance !

Après le match nul frustrant de l’ASSE face à Angers (3-3), Eirik Horneland a justifié ses choix tactiques concernant Irvin Cardona et Zuriko Davitashvili. Ces décisions ont été déterminantes dans le déroulement de la rencontre.

ASSE : Irvin Cardona, un retour en force à Saint-Etienne

Titularisé pour la première fois depuis son retour au club, Irvin Cardona a rapidement démontré son efficacité. Il a inscrit deux buts cruciaux, dont le premier sur corner à la 36e minute, pour réduire ainsi l’écart après un début de match difficile pour les Verts. Eirik Horneland, qui a décidé de le titulariser, s’est montré très satisfait de son attaquant.

« Bien sûr qu’Irvin Cardona peut nous aider, on l’a vu aujourd’hui. Il a très bien sauté sur son premier but sur le corner. On l’avait déjà vu dans sa carrière. C’est un peu sa spécialité, sa signature en tant que joueur. Un bon saut, de bonnes courses à l’intérieur du jeu et derrière nos adversaires », a analysé l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne.

Au-delà de ses réalisations offensives, Irvin Cardona a également contribué défensivement, montrant une implication totale sur le terrain. « Il retrouve un bon niveau de forme, aujourd’hui Il a joué environ 80 minutes, c’est bien et on peut voir qu’il est très actif dans le jeu offensif, mais aujourd’hui il a également pu travailler pour l’équipe en défense. », s’est réjoui Horneland.

La formule de Horneland pour relancer Zuriko Davitashvili

Entré en jeu en seconde période, Zuriko Davitashvili a immédiatement impacté le match. Il a délivré deux passes décisives, dont une pour le second but de Cardona à la 73e minute, permettant à l’ASSE de prendre l’avantage. Un choix tactique bien pensé par Horneland : « Je voulais mettre Davitashvili à nouveau dans un état d’esprit offensif », a lâché le technicien norvégien.

« C’est une saison difficile pour lui. Il a beaucoup donné depuis qu’il est arrivé à Saint-Étienne. Il a marqué beaucoup de buts, et a manqué un peu d’énergie au cours des deux dernières semaines. Nous voulions donc le remettre dans une position conquérante », a-t-il expliqué. Cette entrée en jeu réussie témoigne de la capacité de l’entraîneur de Saint-Etienne à tirer le meilleur de ses joueurs, même en période de doute.

Un match aux émotions contrastées

Malgré une remontée spectaculaire, les Verts ont concédé un penalty dans les arrêts de jeu, offrant à Angers l’égalisation. Eirik Horneland a exprimé ses sentiments partagés : « Des sentiments mitigés. Tout d’abord très frustré par les deux buts encaissés en début de première mi-temps. Je pense que ça montre notre mauvaise forme actuelle. Ensuite nous sommes revenus dans le match », a-t-il fait savoir.

Cette rencontre souligne les défis persistants pour l’AS Saint-Etienne, notamment en termes de concentration et de gestion des temps forts et faibles. Néanmoins, les performances individuelles de Cardona et Davitashvili offrent des motifs d’espoir pour la suite de la saison.