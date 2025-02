RC Lens : En pleine crise de résultats, le RCL face à une dure réalité

Le RC Lens connaît une véritable descente aux enfers en ce mois de février, avec une série de trois défaites consécutives. Entre un mercato hivernal déstabilisant et une indiscipline préoccupante, les Sang et Or peinent à maintenir leurs ambitions européennes.

RC Lens : Une série noire qui plombe les ambitions du RCL

« Le RC Lens ne va pas revoir du tout ses ambitions », affirmait encore Pierre Dréossi en janvier. Pourtant, deux mois plus tard, les faits contredisent ces déclarations optimistes. Avec trois revers face à l’OGC Nice, le RC Strasbourg et le FC Nantes, le club nordiste a chuté à la huitième place du classement, et sort du top 7 pour la première fois depuis novembre.

Si mathématiquement tout reste encore possible, la dynamique est alarmante. Dans un championnat où la régularité est clé, le Racing Club de Lens semble avoir perdu son élan au pire moment. Un enchaînement de défaites qui met sérieusement en péril les espoirs européens du club entraîné par Will Still, d’autant que la concurrence directe ne ralentit pas.

Un mercato hivernal qui affaiblit le RC Lens

Le marché des transferts hivernal s’est révélé particulièrement cruel pour les Lensois. Si l’équipe ne s’est pas renforcée, elle a surtout perdu plusieurs de ses piliers défensifs. L’absence de Brice Samba, Abdukodir Khusanov, Kevin Danso et Przemyslaw Frankowski a fragilisé une arrière-garde autrefois solide. Résultat : sept buts encaissés en trois matchs, un chiffre inquiétant qui rappelle les difficultés du début de saison.

Le choix de ne pas compenser ces départs interroge, et Will Still doit désormais composer avec un effectif amoindri, où les ajustements tardent à porter leurs fruits. Le RC Lens, qui s’était construit sur une stabilité défensive, semble désormais trop friable pour rivaliser avec les meilleures équipes du championnat.

Une indiscipline qui coûte cher

À cette fragilité défensive s’ajoute un problème récurrent : l’indiscipline. En trois matchs, le RC Lens a écopé de trois cartons rouges, distribués à Facundo Medina, Deiver Machado et M’Bala Nzola. Pire encore, les avertissements s’accumulent à un rythme inquiétant, avec une moyenne de 4,33 cartons jaunes par match en février, contre 2,7 sur l’ensemble de la saison.

Cette nervosité illustre un collectif sous pression, en perte de confiance et en difficulté face à l’adversité. Les suspensions à venir, notamment celles d’Angelo Fulgini et Adrien Thomasson, compliquent encore un peu plus la tâche de Will Still, qui devra trouver des solutions pour enrayer cette spirale négative.

Le RC Lens est à un moment charnière de sa saison. Pour éviter une fin d’exercice anonyme et frustrante, les Sang et Or doivent impérativement redresser la barre. La réaction est attendue dès les prochaines rencontres, sous peine de voir le rêve européen s’envoler définitivement.