ASSE – OGC Nice : Horneland et Saint-Etienne alertés avant de retrouver Nice

Après un match nul frustrant contre Angers (3-3), l’ASSE doit impérativement corriger ses lacunes défensives avant d’affronter l’OGC Nice. Les inquiétudes sont grandes, surtout après la lourde défaite 8-0 du match aller.

ASSE : Une défense de Saint-Etienne toujours aussi fébrile

Face à Angers, l’ASS a une nouvelle fois montré ses limites défensives. Un début de match catastrophique, des erreurs de placement et une fébrilité inquiétante dans la surface : autant de problèmes qui ont coûté cher aux Verts. « On serre les fesses à chaque incursion adverse », déplore l’ancien attaquant Adrien Ponsard.

Malgré le retour de Yvann Maçon, la défense peine toujours autant à se stabiliser. Entre les montées mal gérées et le manque de repères, l’arrière-garde stéphanoise semble constamment en danger. Seuls Nadé et Pétrot tirent leur épingle du jeu, mais cela reste insuffisant pour solidifier un bloc qui encaisse trop de buts.

Une philosophie offensive d’Eirik Horneland à double tranchant

Depuis son arrivée, Eirik Horneland prône un jeu résolument tourné vers l’attaque. Une ambition louable, mais qui expose dangereusement l’ASSE. Les chiffres sont alarmants : 12 buts encaissés en trois matchs (Lille, Marseille, Angers). Pour espérer gagner, les Verts doivent presque marquer à chaque offensive, un équilibre intenable sur la durée.

L’absence de recrues défensives cet hiver reste une énigme. L’AS Saint-Etienne s’est renforcée au milieu avec Maxime Bernauer, mais cela ne semble pas suffisant pour colmater les brèches. « Si on doit en marquer quatre pour gagner un match, ça va être compliqué », avertit Ponsard.

L’OGC Nice, un adversaire redoutable pour l’ASSE

Si Angers a su exploiter les failles stéphanoises, que dire de Nice ? L’OGCN, solide défensivement et rapide en transition, représente un défi bien plus relevé. Déjà humiliée 8-0 à l’aller, l’ASSE doit impérativement montrer un tout autre visage pour éviter une nouvelle correction. « Si on ne resserre pas les boulons contre Nice, on risque de se faire encore corriger », a alerté Adrien Ponsard.

Avec des matchs charnières contre Le Havre et Montpellier à venir, les Verts doivent prendre au moins un point face aux Aiglons. « J’espère que les Verts seront revanchards après le 8-0 de l’aller et qu’ils prendront au moins un point », a-t-il souhaité. Un énième naufrage pourrait sérieusement compromettre la fin de saison. L’heure est venue de resserrer les rangs.