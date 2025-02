ASSE : Nouveau style de jeu, Horneland confronté à une dure réalité du vestiaire de Saint-Etienne

Eirik Horneland, le nouvel entraîneur de l’ASSE, peine à mettre son style de jeu en place. Il semble confronté au faible niveau des joueurs qui composent son équipe.

ASSE : La défense en ruine, Eirik Horneland cherche des solutions

Successeur d’Olivier Dall’Oglio à l’ASSE, Eirik Horneland cherche encore la formule adéquate pour sortir les Verts de la zone rouge. Deux mois après son arrivée à Saint-Étienne et après huit matchs dirigés, il semble impuissant face à la réalité de la Ligue 1, mais également aux difficultés défensives de son équipe.

Samedi dernier, les Verts ont marqué trois buts face à Angers SCO, mais n’ont pas remporté le match. Et pour cause, ils ont également concédé trois buts, dont le dernier dans le temps additionnel.

Lors des huit rencontres disputées sur le banc de l’ASSE, le technicien norvégien n’a enregistré qu’une seule victoire, lors de son premier match contre le Stade de Reims (3-1). Son équipe a ensuite concédé quatre défaites et trois matchs nuls. Sur le plan comptable, Eirik Horneland n’a pris que six points sur vingt-quatre possibles. Son équipe a encaissé dix-neuf buts, soit 2,3 buts par match, et en a marqué onze.

Perquis critique un système de jeu énergivore et inadapté à l’équipe de Saint-Etienne

Dans son analyse du match AS Saint-Etienne – Angers SCO, Damien Perquis a mis en évidence les difficultés rencontrées par Eirik Horneland. « Le diagnostic de son vestiaire et de son effectif est peut-être mal fait », a-t-il confié sur RMC Sport dans l’After Foot. Selon l’ancien défenseur de l’ASSE, le système de jeu du nouvel entraîneur « est énergivore ».

« Il demandait beaucoup à ses joueurs : être dans le combat, aller chercher haut… Pourtant, les joueurs de son vestiaire ne sont pas faits pour jouer dans ce style-là. Contre les grosses équipes, Horneland a un problème d’analyse. Il a opté pour un pressing haut et il l’a payé cher contre l’OM au Vélodrome. »

Damien Perquis ne s’est pas limité à critiquer le système de l’ex-entraîneur du SK Brann, il lui a proposé une solution. Il propose « de mettre en place un bloc bas pour être solide derrière et pouvoir contrer ensuite ».

« J’aimerais bien qu’Eirik Horneland prenne conscience de cela, car son équipe a surtout besoin de points. […]. Mais si l’ASSE doit marquer quatre buts pour gagner, parce qu’elle en a pris trois contre Angers, ça devient compliqué ».