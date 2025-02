ASSE : Un nouveau point faible de Saint-Etienne relévé contre Angers SCO !

Dans son analyse du match nul concédé par l’ASSE face à Angers SCO (3-3), Patrick Guillou estime que certains joueurs de l’équipe stéphanoise ont du mal à intégrer la discipline tactique de leur nouvel entraîneur.

ASSE : Certains joueurs ont du mal à suivre la discipline tactique

Accrochée par Angers SCO à Geoffroy-Guichard, l’ASSE a-t-elle manqué de discipline tactique, samedi ? Oui, selon Patrick Guillou, dans sa chronique pour Le Progrès.

Dans son analyse de la rencontre, il a constaté que l’équipe avait du mal à défendre ensemble, car certains joueurs ne fournissaient pas l’effort demandé par Eirik Horneland lors du repli défensif.

« La naïveté défensive, les comportements à la perte de balle et certains replacements effectués en marchant empêchent d’être plus solide. Quand le bloc essaie de se positionner plus haut, l’équipe ne peut se permettre d’avoir un ou deux éléments qui négligent l’investissement et l’intensité des courses », a-t-il souligné dans le quotidien régional, tout en faisant remarquer que toute l’équipe de l’ASSE était sur les rotules à l’issue du match : « Tout le monde a fini cette rencontre groggy ».

Guillou relève un point positif : « il y a des progrès au niveau du caractère et de la dynamique de groupe »

Toutefois, l’ancien défenseur de l’ASSE a relevé un point positif dans la prestation des Verts face aux Angevins, même s’ils ont naïvement perdu deux points en toute fin de match, précisément dans le temps additionnel.

« L’amélioration est perceptible. Tout n’est pas encore parfait, mais il y a des progrès au niveau du caractère et de la dynamique de groupe », a-t-il indiqué, évoquant « des Verts renversants puis renversés ».