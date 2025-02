ASSE : Irvin Cardona et la mission maintien, le même scénario que la saison dernière ?

Revenu à l’ASSE cet hiver, Irvin Cardona est déjà sur la voie royale qu’il avait tracée la saison dernière en Ligue 2, lors de la seconde moitié du championnat, couronnée par le retour des Verts en Ligue 1.

ASSE : Irvin Cardona, doublé et performance XXL contre Angers SCO

Comme la saison dernière, l’ASSE a de nouveau sollicité Irvin Cardona pour qu’il revienne au club et l’aide à assurer son maintien en Ligue 1. Ayant officiellement signé son retour à Saint-Étienne le 28 janvier 2025, l’attaquant de 27 ans a été décisif dès sa troisième apparition en Ligue 1. Il a délivré une passe décisive contre l’Olympique de Marseille (OM), en sortant du banc de touche, lors de la lourde défaite des Verts (5-1).

Irvin Cardona a ensuite inscrit un doublé face à Angers SCO à Geoffroy-Guichard, permettant ainsi à l’ASSE d’obtenir le match nul (3-3), samedi dernier.

Le buteur français à la rescousse de Saint-Etienne pour le maintien !

Le renfort offensif hivernal de l’ASSE compte déjà 2 buts et 1 passe décisive en 4 matchs disputés, dont 2 titularisations. S’il continue sur cette lancée, il pourrait égaler son record de la deuxième moitié de la saison dernière et ainsi sauver le club stéphanois de la relégation en Ligue 2.

En effet, l’AS Saint-Etienne avait obtenu le prêt d’Irvin Cardona en janvier 2024 pour aider le club, dont l’objectif était la montée dans l’élite. Entre janvier et juin 2024, il avait marqué 10 buts et délivré 3 passes décisives en 22 matchs disputés en Ligue 2 et play-offs compris. Et il avait également inscrit un doublé contre le SCO, le 17 février 2024, pour une victoire de l’ASSE (3-0) au stade Raymond-Kopa.

Irvin Cardona avait ainsi largement contribué au retour des Verts en Ligue 1. Réussira-t-il, cette fois, à aider l’équipe stéphanoise à se maintenir dans l’élite ? « Je vais tout faire pour être performant individuellement afin que nous réussissions à nous maintenir collectivement », avait-il déclaré lors de son retour officiel à Saint-Etienne.

Irvin Cardona, le facteur X de l’ASSE : les Verts peuvent y croire !

Pour Adrien Ponsard, l’avant-centre polyvalent est bien parti pour réussir à nouveau sa mission sous le maillot stéphanois. « Irvin Cardona est un pion essentiel dans cette équipe de l’ASSE. Il lui fallait quelques matchs pour se remettre dans le contexte. Il fait des appels à droite, à gauche… Pour moi, il va porter l’équipe. Sur le match contre Angers, Cardona a clairement lancé sa saison ! », a commenté l’ancien attaquant de l’ASSE dans Le Sainté Night Club.