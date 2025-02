PSG : John Textor attaque le Paris SG pour Kvaratskhelia

Les tensions entre l’OL et le PSG prennent une nouvelle tournure. John Textor, propriétaire du club lyonnais, a officiellement déposé une réclamation contre la participation de Khvicha Kvaratskhelia lors du match face au Paris SG. Une nouvelle bataille juridique qui vient alimenter la guerre ouverte entre Textor et Nasser Al-Khelaïfi.

OL – PSG : Lyon dépose un recours contre la présence de Kvaratskhelia

Dimanche dernier, le PSG s’est imposé 3-2 face à l’OL au Groupama Stadium. Mais après la rencontre, John Textor n’a pas tardé à réagir en lançant une nouvelle offensive contre le club parisien. Selon L’Équipe, l’Olympique Lyonnais a déposé une réclamation pour contester la régularité de la qualification de Khvicha Kvaratskhelia.

L’Américain s’appuie sur l’article 560 du règlement, qui stipule qu’une infraction sur la qualification d’un joueur peut entraîner une défaite sur tapis vert pour l’équipe fautive. Le dirigeant lyonnais estime que le recrutement du Géorgien ne respecte pas les règles financières et réglementaires du championnat.

Un coup dur potentiel pour le PSG, d’autant plus que Kvaratskhelia avait brillé lors de cette rencontre en étant élu homme du match.

Une rivalité entre Lyon et le Paris SG qui dépasse le terrain

Cette action en justice est le dernier épisode d’un conflit ouvert entre John Textor et Nasser Al-Khelaïfi. Depuis plusieurs mois, les deux hommes s’opposent sur plusieurs dossiers, notamment la gestion des droits TV de la Ligue 1. La relation entre les deux dirigeants est particulièrement tendue, comme en témoigne l’échange houleux lors d’une réunion de la LFP, où Al-Khelaïfi avait sèchement recadré l’Américain en lui lançant :

« Tu ne comprends rien. Tu viens de je ne sais où, cowboy ». John Textor ne s’est pas arrêté là et a multiplié les critiques envers le PSG, remettant notamment en cause le financement du club par l’État du Qatar. Il a même évoqué une possible action devant la Cour de justice de l’Union européenne pour dénoncer une concurrence qu’il juge déloyale.

Un dossier loin d’être réglé

Si cette plainte de l’OL est encore à un stade préliminaire, elle illustre bien la volonté de Textor de perturber le Paris Saint-Germain sur tous les fronts. Reste à savoir si la LFP donnera suite à cette réclamation ou si elle sera rapidement classée sans suite.

En attendant, cette affaire ne risque pas d’apaiser les tensions entre Lyon et Paris. Le bras de fer entre Textor et Al-Khelaïfi semble loin d’être terminé et pourrait encore réserver de nouveaux rebondissements dans les semaines à venir.