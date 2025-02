Crise entre l’OL et le PSG, John Textor prêt à faire la paix avec Al-Khelaïfi !

À l’issue du match perdu par l’OL face au PSG au Groupama Stadium, dimanche soir (2-3), John Textor s’est dit favorable à faire la paix avec son homologue parisien, Nasser Al-Khelaïfi, qu’il avait vilipendé à propos des droits TV.

OL-PSG : Réconciliation surprise, John Textor tend la main à Nasser Al-Khelaïfi

Le choc de la 23e journée de Ligue 1 entre l’OL et le PSG était également un enjeu de taille entre les présidents des deux clubs, John Textor et Nasser Al-Khelaïfi. Les tensions étaient vives concernant les droits TV et le modèle économique du Paris Saint-Germain, version qatarie.

Cependant, après la défaite de l’Olympique Lyonnais, l’homme d’affaires américain s’est montré disposé à apaiser les tensions avec le président du club de la capitale.

Interrogé par DADN sur la polémique avec Nasser Al-Khelaïfi, John Textor a déclaré sur un ton apaisé : « Je ne savais pas qu’il m’avait qualifié de cow-boy, alors que je ne sais même pas monter à cheval ».

Il a ensuite justifié ses critiques envers le PSG et « son sponsor », le Qatar : « Je souhaitais simplement que tous les clubs de Ligue 1 soient sur un pied d’égalité, avec les mêmes règles. Je me bats pour l’OL, mais aussi pour la Ligue de Football Professionnel (LFP) ».

Pour conclure, le président de l’OL a confié au sujet de son différend avec celui du Paris SG : « Oui, nous pouvons faire la paix. Mes critiques ne sont pas personnelles ». La hache de guerre est-elle définitivement enterrée entre John Textor et Nasser Al-Khelaïfi ?