Mercato PSG : Kvaratskhelia au Paris SG, la signature qui suscite l’incompréhension

Alors que Bradley Barcola brille sur le côté gauche, le PSG a déboursé 70M€ cet hiver pour attirer Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples. Un choix qui intrigue et interroge sur la stratégie sportive du club.

Mercato PSG : Kvaratskhelia, un renfort superflu sur le côté gauche ?

L’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia à Paris aurait pu être une excellente nouvelle… si le Paris Saint-Germain n’avait pas déjà un ailier gauche en pleine ascension. Depuis plusieurs mois, Bradley Barcola s’impose comme une pièce maîtresse de l’attaque parisienne.

Percutant, créatif et en pleine confiance, l’ancien Lyonnais monte en puissance et répond aux attentes de Luis Enrique, avec ses 11 buts et 6 passes décisives en Ligue 1. Dès lors, pourquoi le PSG a-t-il déboursé 70M€ pour recruter un joueur au profil similaire ?

Kvaratskhelia, star montante de Serie A, est certes talentueux, mais il évolue principalement sur l’aile gauche, un poste où Paris semblait déjà bien pourvu. Une décision qui interroge autant qu’elle suscite des doutes sur la gestion du mercato parisien.

Une adaptation au Paris SG qui s’annonce complexe

L’entraîneur parisien Luis Enrique semble avoir fait son choix : Barcola reste sur son couloir de prédilection, obligeant Kvaratskhelia à s’adapter à un nouveau rôle. Que ce soit en soutien de l’attaque ou sur le flanc droit, le Géorgien devra se réinventer. « C’est à Kvaratskhelia de faire des efforts. Mais dans l’axe ou sur les côtés, il commence à passer ses dribbles, ce qui n’était pas le cas depuis qu’il est arrivé », a commenté Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.

Les premières rencontres du joueur sous ses nouvelles couleurs montrent des ajustements en cours, mais son impact reste encore limité. Contrairement à Naples, où il était la principale rampe de lancement offensive, il doit désormais composer avec une concurrence féroce et un cadre tactique différent. Luis Enrique devra trouver la bonne formule pour exploiter au mieux ses options.