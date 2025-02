RC Lens : Terribles coups durs pour Will Still et le RCL !

Les voyants du RC Lens sont au rouge avant la rencontre face à l’OM en Ligue 1. Le technicien du RCL, Will Still, devra composer sans plusieurs cadres.

RC Lens : Mauvaises nouvelles pour Will Still avant le choc OM-RCL

Le RC Lens traverse une période difficile en cette seconde partie de saison. Après les départs de nombreux cadres lors du mercato hivernal, le RCL connaît une crise de résultats. Les Sang et Or restent sur une série noire de trois défaites consécutives en Ligue 1 face à l’OGC Nice (2-0) lors de la 21e journée, le RC Strasbourg (2-0) lors de la 22e journée et contre le FC Nantes (3-1) lors de la 23e journée du championnat.

Le Racing Club de Lens dégringole au classement et pointe désormais à la 8e place. Les hommes de Will Still vont croiser Le Havre AC et l’Olympique de Marseille lors des deux prochaines rencontres en Ligue 1. Face à Marseille, la rencontre s’annonce compliquée pour les Lensois en perte de forme. Pour ce choc, le technicien du RCL sera privé de plusieurs de ses joueurs clés.

L’attaquant angolais M’Bala Nzola a été expulsé lors de la rencontre face au FC Nantes, suite à un geste d’humeur qualifié de « délibéré » par la Direction Technique de l’Arbitrage (DTA) après analyse des images. L’attaquant lensois écope de deux matchs de suspension ferme et d’un match avec sursis. Il manquera donc le match face au Havre AC ce samedi, ainsi que le déplacement à Marseille la semaine prochaine.

Outre l’international angolais, Will Still va également composer sans Angelo Fulgini et Adrien Thomasson, tous deux suspendus pour accumulation de cartons jaunes. Facundo Medina, déjà sous le coup d’un sursis, a reçu un nouvel avertissement contre le FC Nantes et sera donc lui aussi absent pour ce gros choc face à l’Olympique de Marseille.