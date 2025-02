RC Lens : M’Bala Nzola connaît sa sanction, coup dur pour le RCL !

La commission de discipline de la LFP a rendu son verdict : M’Bala Nzola écope de deux matchs de suspension ferme, assortis d’un match avec sursis. Une décision qui vient sanctionner son geste d’énervement lors de la défaite du RC Lens face au FC Nantes et qui fragilise un peu plus l’attaque lensoise.

RC Lens : Un geste de frustration aux lourdes conséquences pour M’Bala Nzola

Entré en cours de jeu contre le FC Nantes, M’Bala Nzola avait pourtant bien débuté sa prestation en obtenant un penalty transformé par Neil El Aynaoui. Mais l’attaquant angolais a tout gâché en fin de match. Frustré par une faute offensive sifflée contre lui, le joueur prêté par la Fiorentina a lancé le ballon en direction de l’arbitre, un geste immédiatement sanctionné par un carton rouge direct.

Si la décision paraît sévère, la Direction de l’arbitrage de la FFF a confirmé que ce geste devait être interprété comme un acte de brutalité selon les lois du jeu. « Les images montrent que, alors que le jeu est arrêté, le joueur lensois lance volontairement le ballon vers l’arbitre, apparemment en signe de mécontentement. Celui-ci rebondit à proximité immédiate de l’arbitre, toutefois sans le toucher. Conformément aux lois du jeu, ce geste doit être considéré comme un acte de brutalité et sanctionné d’un carton rouge ».

Une sanction qui affaiblit Will Still et le RCL

Avec cette suspension de deux matchs fermes et un avec sursis, M’Bala Nzola manquera donc les prochaines rencontres cruciales du RC Lens. Un coup dur pour Will Still, qui doit déjà composer avec une équipe en difficulté offensive. L’ancien buteur de Spezia, arrivé en prêt pour renforcer l’attaque du RCL, ne pourra pas aider son équipe à rebondir immédiatement après cette défaite contre Nantes.

De plus, cette expulsion vient alourdir le bilan disciplinaire des Lensois, déjà l’équipe la plus sanctionnée en Ligue 1 avec sept cartons rouges depuis le début de saison. Un aspect que le club devra corriger rapidement s’il veut rester compétitif dans la course aux places européennes.