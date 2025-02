Mercato ASSE : Après Amougou, une autre pépite de Saint-Etienne affole la Premier League

Une recrue estivale de l’ASSE attire déjà l’attention de quelques clubs de Premier League grâce à son fort potentiel et à ses performances individuelles avec les Verts. La direction du club ne le retiendra pas en cas d’offre intéressante.

Mercato : Lucas Stassin affole déjà la Premier League

Après avoir racheté l’ASSE début juin 2023, Kilmer Sports Ventures (KSV) a investi 10 millions d’euros pour le transfert de Lucas Stassin, en provenance du KVC Westerlo en Belgique. Ce transfert constitue un record pour le club stéphanois.

Le jeune attaquant de 20 ans avait accumulé les buts avec son ancien club, attirant ainsi l’attention de grands clubs. Cependant, il a préféré le projet de l’AS Saint-Etienne et de ses nouveaux dirigeants canadiens.

Néanmoins, les clubs désireux de recruter la pépite belge l’été dernier sont toujours à l’affût. Ils sont d’autant plus séduits par ses performances sous le maillot des Verts. Après quelques semaines d’adaptation en Ligue 1, Lucas Stassin confirme son talent et ses qualités techniques, qui ont incité l’ASSE à sortir le chéquier sans hésiter. Il a inscrit 4 buts et délivré 5 passes décisives en 20 matchs de Ligue 1.

Ces performances attisent l’intérêt de nombreux prétendants, notamment en Angleterre. Selon les informations de Live Foot, la famille de l’avant-centre de l’AS Saint-Etienne est sollicitée par des recruteurs en vue du mercato d’été.

L’ASSE prête à céder Stassin pour une offre XXL

Bien que Lucas Stassin fasse partie intégrante du nouveau projet de Kilmer Sports Ventures, les dirigeants n’hésiteront pas à le transférer en cas d’offre importante. Pour preuve, ils ont cédé Mathis Amougou à Chelsea en janvier dernier pour 15 millions d’euros, alors que le milieu de terrain de 19 ans incarnait l’avenir de l’ASSE.