ASSE : Lucas Stassin – Irvin Cardona, une connexion naissante pour sauver Saint-Etienne

L’ASSE est à bout de souffle cette saison et peine à enchaîner les résultats positifs dans la course au maintien en Ligue 1. Pour sortir Saint-Etienne de cette impasse, Eirik Horneland peut compter sur un duo offensif prometteur. Lucas Stassin et Irvin Cardona, récemment intégré à l’effectif, montrent des signes encourageants d’une entente qui pourrait être déterminante pour les Verts.

ASSE : Lucas Stassin et Irvin Cardona, deux parcours, une ambition commune

Lucas Stassin, jeune attaquant belge de 20 ans, a rejoint l’ASSE en août 2024 en provenance du KVC Westerlo. Formé au RSC Anderlecht, il s’est distingué par son sens du but et sa vision du jeu, en inscrivant 14 buts en 20 matchs lors de la saison 2022-2023 avec les U23. Son arrivée à Saint-Étienne jusqu’en 2028 témoigne de la confiance placée en son potentiel contre 10 millions d’euros.

De son côté, Irvin Cardona, attaquant français de 27 ans, a été prêté à l’ASSE en janvier 2024 par le FC Augsbourg. Formé à l’AS Monaco, il a acquis de l’expérience en Ligue 1 avec le Stade Brestois avant de tenter l’aventure en Bundesliga. Envoyé en Espagne l’été dernier du côté de l’Espanyol Barcelone, il fait son retour en France et vise à apporter son expérience et son efficacité devant le but pour aider les Verts dans leur quête de maintien.

Une complémentarité prometteuse sur le terrain

Lors de la récente confrontation face à Angers à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1, Stassin et Cardona ont démontré une entente naturelle. Leurs déplacements intelligents et leurs combinaisons rapides ont mis en difficulté la défense adverse. Stassin, avec sa capacité à décrocher et à jouer entre les lignes, crée des espaces, tandis que Cardona exploite sa vitesse et son sens du placement pour prendre la profondeur.

Cette complémentarité offre de nouvelles options offensives à l’ASSE. Le Belge se distingue par sa mobilité et sa vision du jeu. Bien qu’encore jeune, il affiche une maturité dans ses déplacements, et facilite les combinaisons avec ses coéquipiers. Son sens du placement lui permet de se rendre disponible et de créer des opportunités de but.

Irvin Cardona, quant à lui, apporte son expérience et sa capacité à jouer en profondeur. Habitué aux joutes de la Ligue 1 et de la Bundesliga, il possède une palette technique variée et une aisance dans le jeu aérien, en témoigne son premier but face aux Angevins. Sa présence rassure et motive le groupe, surtout les jeunes talents en quête de repères.

Un atout majeur pour la mission maintien de l’AS Saint-Etienne

L’ASSE, confrontée à une saison délicate, voit en ce duo une lueur d’espoir. Leur entente naissante pourrait être le catalyseur d’une dynamique positive, essentielle pour engranger des points précieux. Leur complémentarité offre une diversité tactique, permettant à Eirik Horneland d’ajuster ses plans de jeu en fonction des adversaires.

En misant sur l’alliance de la jeunesse de Stassin et de l’expérience de Cardona, l’AS Saint-Étienne espère retrouver une efficacité offensive indispensable pour assurer son maintien en Ligue 1. Les prochaines rencontres seront déterminantes pour confirmer cette tendance et permettre aux Verts de renouer avec le succès.