Coup de théâtre : Joshua Kimmich tout proche du PSG ?

C’est un véritable coup de tonnerre qui se dessine sur le marché des transferts de l’été. Le Bayern Munich acte son divorce avec son milieu emblématique Joshua Kimmich. Une opportunité en or pour le PSG ?

Mercato PSG : Le Bayern Munich retire son offre à Joshua Kimmich

Au club depuis l’été 2015 et une arrivée libre en provenance du RB Leipzig, Joshua Kimmich se dirige désormais tout droit vers un départ du Bayern Munich. En fin de contrat le 30 juin prochain, le milieu défensif de 30 ans n’a toujours pas paraphé un nouveau bail malgré plusieurs mois de négociations.

Et selon les nouvelles fraîches venues d’Allemagne, la direction du club bavarois ne compte pas perdre son temps sur ce dossier et l’a clairement signifié aux représentants de Joshua Kimmich. En effet, selon les informations du journal Bild, le Conseillance de Surveillance du Bayern Munich aurait décidé de retirer sa dernière offre de prolongation au joueur ce lundi, à l’issue d’une réunion trimestrielle.

Le quotidien local explique que les dirigeants munichois ne comprendraient pas les raisons qui poussent l’ancien partenaire de Lucas Hernandez à refuser le contrat proposé, avec un salaire légèrement supérieur à ses émoluments actuels. Avant d’ouvrir les pourparlers, la direction du Bayern aimerait s’assurer que Joshua Kimmich souhaite poursuivre l’aventure. En cas de départ, le Paris Saint-Germain ferait partie des destinations possibles du natif de Rottweil.

Grosse lutte à venir pour la signature de Joshua Kimmich

Après Manuel Neuer, Alphonso Davies puis Jamal Musiala, le prochain sur la liste des départs pourrait bien être Joshua Kimmich. Le « capitaine du futur », comme l’avait surnommé Karl-Heinz Rummenigge, alors président du conseil de direction bavarois en 2020, pourrait connaître un nouveau projet après dix ans passés sur la Bavière. Le quotidien Bild précise que le club et le joueur sont toujours en pourparlers, mais d’autres grands clubs européens auraient déjà montré leur intérêt pour le protégé de Vincent Kompany.

Désireux d’apporter un peu plus de grinta dans son entrejeu, le Paris SG, qui a tenté de le récupérer l’été passé, serait toujours sur les rangs pour le signer et lui offrir le salaire qu’il souhaite. Avec le départ de Tony Kroos en fin de saison dernière, le Real Madrid serait aussi intéressé par Kimmich, qui figure actuellement dans le top 5 des meilleurs salaires du Bayern, avec environ 19 millions d’euros par an. Le Salaire que seul le Paris SG pourrait pleinement assumer. Affaire à suivre…