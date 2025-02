Mercato OM : Ismaël Bennacer a déjà choisi son club pour la saison prochaine

Ismaël Bennacer ne cache plus ses intentions pour l’avenir avant le mercato estival prochain. Depuis son arrivée à l’OM cet hiver, l’international algérien se montre très épanoui et semble avoir déjà une idée claire sur sa prochaine destination.

Mercato OM : Ismaël Bennacer à Marseille, un transfert qui semble déjà acté

Arrivé en prêt avec option d’achat en janvier 2025, Ismaël Bennacer a fait une entrée fracassante à l’OM. Il est immédiatement titulaire et apprécié par ses coéquipiers, notamment par Adrien Rabiot qui a loué ses qualités de récupérateur et sa hargne sur le terrain.

« Isma, on le connaît, c’est un super joueur de ballon, un joueur qui récupère aussi pas mal de ballons, qui est très hargneux. C’est ce qu’il nous fallait dans l’équipe », avait déclaré le Français. L’option d’achat de Bennacer s’élève à 12 millions d’euros, auxquels s’ajoutent 3 millions d’euros de bonus et 1 million d’euros pour son prêt, pour un total de 16 millions d’euros, un montant que l’OM semble prêt à dépenser pour finaliser l’opération.

Bennacer n’a jamais caché son enthousiasme à l’idée de rejoindre le club phocéen et, selon plusieurs sources, il n’a aucune intention de retourner à l’AC Milan. D’après les informations de TMW, l’Algérien se sent bien à Marseille et souhaite continuer à porter les couleurs olympiennes. Une telle déclaration d’intention pourrait bien ouvrir la voie à un transfert définitif dès cet été.

L’OM prêt à lever l’option d’achat pour Bennacer

Le fait que Ismaël Bennacer ne souhaite pas revenir à Milan semble renforcer les chances de l’OM de lever l’option d’achat. L’Olympique de Marseille, dirigé par Roberto De Zerbi, a su mettre en valeur le milieu de terrain algérien, qui s’est rapidement imposé comme l’un des éléments clés de l’équipe.

Avec des performances solides à chaque match, Bennacer s’est déjà intégré parfaitement dans le système marseillais, et il devient de plus en plus difficile d’imaginer l’OM le laisser partir.

L’évaluation du joueur à 16 millions d’euros semble raisonnable au regard de son influence sur le terrain et de son potentiel. Pour l’OM, cet investissement pourrait s’avérer judicieux, d’autant que l’arrivée de Bennacer apporte de la stabilité au milieu de terrain et renforce la compétitivité de l’équipe.

Un avenir à l’OM : l’Algérien se sent chez lui

L’OM, quant à lui, voit en Bennacer un leader pour les années à venir. Sa vision du jeu, son intelligence tactique et son abattage physique sont des qualités très prisées par De Zerbi. Si tout se passe comme prévu, Bennacer pourrait bien être l’un des premiers transferts marseillais à se concrétiser lors du mercato estival.

Pour l’instant, l’OM semble bien parti pour le conserver, et l’international algérien a déjà fait son choix : rester à Marseille et relever de nouveaux défis avec le club.