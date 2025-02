En ouverture de la 24ᵉ journée de Ligue 1, le Stade de Reims affronte l’AS Monaco au Stade Louis-II. Ce duel met aux prises deux clubs aux dynamiques opposées au classement, promettant ainsi une rencontre intense. En conférence de presse, l’entraîneur rémois Samba Diawara a souligné les qualités des Monégasques et exprimé ses craintes face à cette confrontation.

Samba Diawara sur ses gardes avant d’affronter Monaco

En Coupe de France, le Stade de Reims a récemment signé un exploit en battant Angers SCO, validant ainsi son ticket pour les demi-finales. Une victoire précieuse qui booste la confiance des Rémois avant d’affronter une équipe monégasque fraîchement éliminée de la Ligue des champions par Benfica Lisbonne.Malgré cet avantage psychologique, Samba Diawara reste prudent :

« Je pense que c’est le pire moment pour jouer contre Monaco. Tout simplement parce que c’est une très bonne équipe. C’est l’équipe la plus intense de Ligue 1, la plus performante sur coups de pied arrêtés. Mais c’est aussi un mauvais timing, car ils viennent de perdre contre Lille et d’être éliminés en Ligue des champions par Benfica. »

Stade de Reims : les exigences de Samba Diawara face à l’AS Monaco 3

Le plan de jeu du Stade de Reims pour contrer l’AS Monaco

Pour rivaliser avec l’ASM, Samba Diawara a déjà établi une stratégie claire : « On ne peut pas se contenter de défendre pendant tout un match. Il y aura forcément un rapport de force imposé par l’adversaire. Notre objectif sera de les gêner, de les mettre en difficulté et de les forcer à jouer d’une manière qui ne leur convient pas. Mais pour cela, nous devons avoir le ballon et être capables de bien le conserver. »

L’entraîneur malien insiste également sur la nécessité d’un engagement total dans tous les secteurs du jeu :

« Il faut être performants dans tous les domaines et ne montrer aucune faille. Athlétiquement, nous devrons être prêts à fournir des efforts constants. Tactiquement, face à une équipe de ce calibre, il faudra être rigoureux et minimiser les erreurs. Techniquement, nous ne pouvons pas nous permettre de gaspiller des ballons. Enfin, mentalement, il sera crucial de rester concentrés et de ne jamais baisser les bras. »