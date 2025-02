Samba Diawara devient l’entraîneur principal du Stade de Reims

Le Stade de Reims a officialisé ce jeudi 20 février 2025 la nomination de Samba Diawara au poste d’entraîneur principal, succédant ainsi à Luka Elsner. Une annonce qui marque un tournant pour le club champenois, désireux de stabiliser son projet sportif.

Samba Diawara prend les rênes du Stade de Reims

Après la défaite (0-1) contre Angers SCO le week-end dernier, Samba Diawara avait annoncé une réunion urgente avec la direction du club. L’enjeu principal de cette rencontre était la nomination du nouvel entraîneur principal. Après plusieurs discussions, un accord a été trouvé, officialisant Samba Diawara comme le successeur de Luka Elsner.

Lors de la conférence de presse, Mathieu Lacour, directeur général du club, a précisé que ce choix s’inscrivait dans la durée : « Nous avons pris la décision de lancer une collaboration sur le long terme avec Samba à la tête de l’équipe première. Ce n’est ni un intérim ni un choix temporaire jusqu’à la fin de saison : Samba est l’entraîneur de l’équipe professionnelle, avec une vision à long terme de la fonction et de notre collaboration. »

𝗦𝗮𝗺𝗯𝗮 𝗗𝗶𝗮𝘄𝗮𝗿𝗮, conforté comme entraineur principal ⤵️ — Stade de Reims (@StadeDeReims) February 20, 2025

Samba Diawara prêt à relever le défi

Conscient de l’envergure du challenge, Samba Diawara s’est montré déterminé à imposer sa patte et à gagner la confiance de son groupe :

« Aujourd’hui, le message que j’adresse aux joueurs est clair : ils ne verront pas une autre tête, ils ne verront pas un autre entraîneur. Ils vont devoir faire avec moi et me convaincre aussi. (…) J’ai toujours cherché à être le meilleur adjoint possible. Désormais, je vais devoir apprendre un autre métier, mais je suis prêt à relever ce défi et je sais que de nombreuses personnes seront là pour m’aider. »

Le premier test pour Samba Diawara aura lieu ce vendredi 21 février 2025 avec un déplacement crucial au Stade Rennais FC. Objectif : réagir immédiatement pour relancer la dynamique du Stade de Reims en Ligue 1.