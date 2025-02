Dans une interview accordée à Midi Libre, le président du Montpellier HSC, Laurent Nicollin, a démenti les rumeurs selon lesquelles il chercherait activement un acheteur pour céder le club. Toutefois, il n’exclut pas totalement cette possibilité à l’avenir.

Laurent Nicollin dément les rumeurs de vente mais reste ouvert à l’option

Depuis plusieurs jours, des spéculations circulent sur une éventuelle vente du Montpellier HSC, en raison des difficultés financières que traverse actuellement le club. Face à ces bruits, Laurent Nicollin a tenu à clarifier la situation lors d’une intervention médiatique :

« On n’a pas dit que l’on vendait le club, on a dit qu’on cherchait des partenaires pour nous accompagner financièrement. On veut essayer de rencontrer des investisseurs. Notre but est de pérenniser le club, en Ligue 1 ou en Ligue 2. Je ne suis pas milliardaire. À un moment donné, je ne vais pas dépenser ce que je n’ai pas », a-t-il déclaré.

Toutefois, le président du MHSC ne ferme pas complètement la porte à une éventuelle vente dans les mois ou années à venir. « Cela peut se faire dans les prochains mois, la saison prochaine ou plus tard encore », a-t-il admis.

Montpellier HSC : Laurent Nicollin n’exclut pas une vente du club à l’avenir 3

Une crise financière qui pèse sur le MHSC

Si une vente du Montpellier HSC venait à se concrétiser, ce serait principalement en raison des difficultés économiques auxquelles le club est confronté. « Il manquera moins d’argent en Ligue 2, mais il en manquera tout de même beaucoup », a reconnu Laurent Nicollin.

Le mercato hivernal a d’ailleurs mis en lumière ces tensions financières. Le club a dû vendre certains joueurs avant de pouvoir en recruter d’autres, retardant ainsi ses mouvements sur le marché des transferts. Cette situation explique pourquoi le président du club cherche activement des investisseurs pour assurer l’avenir du MHSC.