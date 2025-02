Le week-end dernier, l’AJ Auxerre a mis fin à une longue série sans victoire en s’imposant brillamment 3-0 face à l’Olympique de Marseille. Un succès retentissant qui redonne confiance aux Bourguignons, mais l’entraîneur Christophe Pélissier préfère rester mesuré et concentré sur la rencontre face au RC Strasbourg.

Christophe Pélissier entre prudence et ambition face au RC Strasbourg

Après une spirale négative de 11 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues, l’AJA a su réagir de la plus belle des manières face à un cador de Ligue 1. Ce succès éclatant contre l’OM a permis aux joueurs de retrouver une dynamique positive.

Toutefois, avec 11 journées restantes, chaque point devient crucial pour assurer le maintien. Christophe Pélissier est bien conscient du défi à venir et aborde le prochain match avec prudence, tout en gardant confiance en son groupe : « Après le match contre l’OM, il y a eu beaucoup de joie, mais on sait qu’on a besoin d’autres points et que nous affrontons une équipe en pleine progression », a déclaré l’entraîneur auxerrois en conférence de presse ce vendredi matin.

AJ Auxerre : Christophe Pélissier veut confirmer face au RC Strasbourg 3

Des cadres indispensables pour maintenir le cap

Pour poursuivre cette dynamique, les cadres de l’effectif devront répondre présents. Christophe Pélissier a tenu à saluer plusieurs joueurs clés, dont l’implication est essentielle au bon fonctionnement de l’équipe :

« Lassine, Flo et Théo font un travail énorme. Je ne les juge pas uniquement sur leurs buts, mais aussi sur leur apport collectif. Grâce à eux, Junior et Gaëtan marquent autant. Théo a dû s’adapter à la Ligue 1, mais il apporte beaucoup de fraîcheur et pèse sur les défenses adverses. Contre l’OM, lui et Lasso ont été très performants. »

Face à un RC Strasbourg rajeuni et ambitieux, l’AJ Auxerre devra se montrer exigeant et rigoureux pour enchaîner un second succès consécutif.