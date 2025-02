Ligue 1 : Révélation d’un arbitre sur la métamorphose du PSG

Invaincu en Ligue 1 depuis le début de la saison, le PSG écrase tout sur son passage en France. Forcément, le collectif de Luis Enrique suscite des éloges, tant la qualité du jeu proposé va avec une certaine élégance dans les gestes. Forcément, il se cache un secret derrière cette métamorphose des Rouge et Bleu.

Les dessous de la réussite du PSG version Luis Enrique

Contrairement aux années antérieures avec les Marco Verratti et autres, le PSG version Luis Enrique se distingue aussi par sa capacité à prendre moins de cartons. En 23 matches de Championnat, la bande d’Ousmane Dembélé n’a reçu aucun carton rouge contre 27 jaunes. Pour Saïd Ennjimi, ancien arbitre français, ce changement d’attitude envers le corps arbitral est l’un des grands secrets de la réussite du PSG de Luis Enrique.

« L’arbitre est avant tout un être humain. Quand il voit une équipe jouer et ne pas contester, cela a forcément des conséquences sur sa manière d’arbitrer. À une époque, Marco Verratti et Zlatan Ibrahimović contestaient beaucoup. Aujourd’hui, je ne perçois plus de joueur contestataire.

Et l’absence de contestation favorise le jeu, et donc des rencontres sans avertissement. On peut saluer le fait que même dans les moments difficiles en Ligue des Champions, les Parisiens n’ont pas changé d’attitude, et cela porte ses fruits aujourd’hui », a expliqué Saïd Ennjimi dans les colonnes du journal L’Équipe.

Pour rappel, lors de la saison 2012-2013, le Paris Saint-Germain avait comptabilisé 75 cartons jaunes et 9 cartons rouges en 38 journées de Championnat. Un gouffre énorme entre les deux époques et ce changement radical porte la griffe du nouvel entraîneur parisien.

Luis Enrique : « Je dis à mes joueurs de respecter les arbitres »

Présent en conférence de presse ce vendredi, à la veille de la réception de Lille pour le compte de la 24e journée de Ligue 1, Luis Enrique a été interrogé sur les récentes critiques de Pablo Longoria, président de l’OM, concernant l’arbitrage après la défaite de son équipe à Auxerre lors de la 23e journée (3-0). Le technicien espagnol a reconnu avoir donné des instructions fermes à ses joueurs sur le respect des arbitres.

« Je dis à mes joueurs qu’ils ne doivent pas protester. C’est toujours difficile d’être arbitre, personne n’est parfait. J’ai appris qu’il ne faut rien dire là-dessus. J’ai inculqué à mes joueurs le respect de l’arbitre », a confié l’ancien coach du Barça.

Pour rappel, le président marseillais a été sanctionné de 15 matches de suspension pour ses propos outranciers jetant le discrédit sur l’arbitrage français qu’il jugeait, ce soir-là, « corrompu ».