OM : Crise à Marseille, le successeur de Pablo Longoria déjà connu ?

L’avenir de Pablo Longoria à la tête de l’OM est régulièrement remis en cause. Et la défaite de Marseille contre Brest (1-0) ce dimanche ne plaide pas en sa faveur.

OM : Le doute plane sur l’avenir de Pablo Longoria

Dimanche soir, l’Olympique de Marseille avait une belle occasion de se relancer dans la course à l’Europe, mais les Phocéens ont tristement échoué face au Stade Brestois. Malgré sa supériorité numérique durant une demi-heure, l’OM s’est finalement incliné (1-0) dans les dernières minutes du match. Cette défaite plonge un peu plus le club dans la crise, avec une septième rencontre consécutive sans victoire, toutes compétitions confondues.

Cette série de résultats désastreux agace légitimement les supporters, exacerbant les critiques à l’égard de l’entraîneur Gennaro Gattuso, mais aussi envers le président Pablo Longoria. En effet, la gestion sportive du club et les choix opérés lors du mercato hivernal ont suscité de vives interrogations et des reproches croissants à l’égard de la direction de l’OM. Pablo Longoria, en particulier, voit sa politique être remise en question. Et selon les récentes déclarations de Daniel Riolo sur RMC Sport, le dirigeant espagnol ne devrait pas dépasser la saison en cours à la tête de l’OM.

Stéphane Tessier, le potentiel successeur de Pablo Longoria à l’Olympique de Marseill

Le consultant affirme même que Stéphane Tessier, actuel directeur général, devrait bientôt succéder à Pablo Longoria, avec Mehdi Benatia comme directeur sportif. « Longoria va partir et Stéphane Tessier va devenir le président », a-t-il déclaré sur le plateau de l’After Foot. Cette annonce soulève des questions sur le futur proche de l’OM et l’impact de ces éventuels changements sur la gestion sportive et administrative du club. Alors que la fin de saison s’annonce difficile pour l’OM, avec des résultats en dents de scie et une atmosphère pesante, la perspective d’un remaniement au sommet laisse entrevoir une période d’instabilité supplémentaire.

En tout cas, la récente plainte déposée contre Stéphane Guy pour diffamation témoigne également de la tension qui règne au sein du club. Depuis sa prise de fonction en février 2021, Pablo Longoria a dû faire face à de nombreux défis et à une pression constante de la part des supporters et des observateurs du club. Va-t-il s’en aller après trois années passées à la tête de l’OM ? Seul l’avenir nous le dira.