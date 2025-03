Déterminé à battre le PSG au Parc : Bruno Genesio dévoile le groupe du LOSC

Pour le compte de la 24e journée de Ligue 1, le PSG reçoit le LOSC ce samedi à 21h05 au Parc des Princes. Confiant pour cette affiche alléchante du championnat français, Bruno Genesio, l’entraîneur des Dogues, a dévoilé son groupe de joueurs convoqués.

LOSC : Bruno Genesio veut embêter le PSG avant Liverpool

Ce samedi soir, le Paris Saint-Germain, leader invaincu du championnat, accueille le LOSC Lille (4e) au Parc des Princes, à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1. En conférence de presse, Bruno Genesio, a annoncé la couleur pour cette rencontre. Et le moins que l’on peut dire, c’est que l’équipe nordiste ne vient pas en victime résignée dans la capitale française.

« Avoir la possession au Parc des Princes risque d’être difficile. Ce que nous souhaitons, c’est, lorsque nous récupérerons le ballon, avoir de la maîtrise. Je pense que nous avons les joueurs techniques pour sortir le ballon sous leur pression et aller leur poser des problèmes », a déclaré le technicien français, qui ne compte pas garer le bus devant les hommes de Luis Enrique.

« L’idée n’est pas d’aller à Paris pour garer le bus devant le but et se contenter de défendre et de prendre le moins de buts possible, mais d’y aller pour aussi jouer notre jeu lorsque ce sera possible », a ajouté Bruno Genesio. Et même si la tâche ne s’annonce pas facile, le coach des Dogues possède les armes pour titiller ce PSG qui a déjà la tête à Liverpool.

Les hommes de Genesio pour créer l’exploit à Paris

À quelques jours des huitièmes de finale aller de Ligue des Champions contre Liverpool et le Borussia Dortmund, le Paris SG et le LOSC s’affronte ce samedi soir. Les Lillois, qui ont besoin de points pour monter sur le podium, tenteront de réaliser un exploit au Parc des Princes.

Pour cette rencontre, Bruno Genesio a convoqué 22 joueurs. Edon Zhegrova, Osame Sahraoui, Samuel Umtiti et Tiago Santos sont absents, tandis que Rémy Cabella et Mitchel Bakker effectuent leur retour.

Le groupe du LOSC

Gardiens : Chevalier, Olmeta, Mannone

Défenseurs : Gudmundsson, Alexsandro, Diakité, Ismaily, Meunier, Mandi, Bakker

Milieux : Angel Gomes, Mukau, Bouaddi, Haraldsson, André Gomes, André, Bentaleb, Cabella

Attaquants : David, Mbappé, Akpom, Fernandez-Pardo.