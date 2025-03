Mercato PSG : Victor Osimhen lâche une réponse mystérieuse à Luis Campos

Malgré la réticence de l’entraîneur Luis Enrique, le conseiller sportif Luis Campos veut absolument envoyer Victor Osimhen au PSG l’été prochain. Actuellement prêté à Galatasaray par le Napoli, l’attaquant nigérian a fait le point sur sa situation.

Mercato PSG : Victor Osimhen, la revanche ? Un transfert à 80M€ se profile

Le mercato estival s’annonce animé pour le Paris Saint-Germain. Après Khvicha Kvaratskhelia cet hiver, le club de la capitale vise d’autres pointures pour renforcer davantage l’effectif de Luis Enrique. Dans cette optique, le Paris SG serait déterminé à revenir à la charge pour Victor Osimhen.

Après l’échec de sa tentative de l’été passé, Luis Campos entend bien mettre toutes les chances de son côté pour s’attacher les services de l’ancien buteur de Lille. D’après les informations de Fabrizio Romano, après le refus de Luis Enrique il y a quelques mois, le club de la capitale française serait déterminé pour attirer le joueur de 26 ans.

Sous contrat jusqu’en juin 2026, le natif de Lagos devrait quitter définitivement Naples à l’issue de la saison, afin d’éviter un départ libre. Une occasion en or pour le PSG, surtout que le joueur serait désormais disponible pour 80 millions d’euros, contrairement aux 120 millions d’euros que souhaitait empocher Aurélio De Laurentiis l’été passé. En attendant de savoir si le Paris SG passera effectivement à l’action durant l’intersaison, le principal concerné sur la question de son avenir.

Victor Osimhen : « Mon avenir ? Je ne sais pas ce qui se passera cet été »

Où va jouer Victor Osimhen la saison prochaine ? Placé dans le collimateur du PSG, Manchester United et bien d’autres clubs européens, le Ballon d’Or Africain 2023 n’a pas encore trancher concernant sa prochaine destination. Interrogé sur son futur, le renard des surfaces a préféré botter en touche, expliquant se concentrer uniquement sur le présent.

« Si je reste ? Soyons honnêtes, pour l’instant, je ne sais pas. Il y a quelques mois, personne n’aurait imaginé que je puisse venir jouer à Naples, et beaucoup pensaient que je partirais en janvier. Pour ma part, je vis au jour le jour et je ne sais pas ce qui se passera cet été. J’aime ces supporters, le club, la ville, c’est un privilège pour moi et je savoure cette expérience ici », a confié Osimhen, dans des propos rapportés par Calciomercato. Affaire à suivre…