PSG : « Tous les feux sont au vert », Marquinhos prévient déjà Liverpool

Marquinhos, capitaine du PSG, a salué la superbe prestation de son équipe après la victoire 4-1 contre Lille au Parc des Princes. Avec une confiance retrouvée et une préparation sans faille, il annonce que tous les feux sont au vert pour aborder le prochain défi en Ligue des Champions contre Liverpool.

Une préparation optimale pour le PSG avant Liverpool

Une équipe très appliquée, engagée, parfaitement rodée et très efficace. C’est le nouveau visage du PSG depuis sa belle victoire face à Manchester City en Ligue des Champions. Intraitables en Ligue 1, les partenaires de Marquinhos ont encore confirmé leur suprématie samedi soir lors de la réception du LOSC. Une victoire éclatante 4-1 en toute maîtrise pour mieux préparer le choc des huitièmes de finale de Ligue des Champions face à Liverpool.

« C’est un scénario parfait avant un match comme celui de Liverpool », s’est réjoui l’international brésilien après la victoire du PSG face au LOSC. Marquinhos a mis en avant le retour de certains joueurs clés qui avaient été absents, renforçant ainsi l’effectif. « On est en pleine forme, et le staff nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes », a ajouté le Brésilien.

Ces mots traduisent la volonté du Paris Saint-Germain de s’appuyer sur son banc de qualité et sa rigueur défensive pour affronter des adversaires de haut niveau. Le travail collectif et l’exigence de Luis Enrique ont permis à l’équipe de gagner en assurance, en créant un scénario parfait pour la suite de la compétition.

Un message fort à destination de Liverpool

En évoquant le prochain match, Marquinhos n’a pas manqué de lancer un message clair à Liverpool. La performance face à Lille a permis de montrer que le PSG est prêt à relever tous les défis. « Tous les feux sont au vert », a-t-il affirmé, indiquant que l’équipe aborde le choc européen avec la confiance et la détermination nécessaires pour obtenir un résultat positif.

Le défenseur central a toutefois nuancé ses propos pour ne pas laisser place aux polémiques. « Je ne sais pas si on a envoyé un message aujourd’hui, notre très bonne forme date depuis un moment déjà… On voulait vraiment très bien se préparer pour la Ligue des champions et c’est ce qu’on a fait », a-t-il indiqué.