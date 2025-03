OM : Avant le choc face au PSG, Marseille visé par des chants insultants au Parc des Princes

L’OM était loin du Parc des Princes mais acteur du match entre le PSG et le LOSC malgré eux. À deux semaines du Classique, des chants insultants ont retenti dans les travées du Parc des Princes lors de la victoire du Paris SG samedi soir face aux Lillois (4-1).

Des chants polémiques à l’approche du Classique PSG-OM

Alors que le PSG dominait son adversaire lillois sur le terrain, une partie du public du Parc des Princes a décidé de s’occuper autrement. Dans la tribune Auteuil, les ultras parisiens ont entonné un chant insultant comparant les Marseillais à des rats. Une provocation directe à destination de l’OM, qui sera l’adversaire du PSG le 17 mars prochain dans un Classique toujours très attendu.

Cet incident survient dans un climat déjà tendu entre les supporters de l’OM et du Paris Saint-Germain. En janvier, une banderole similaire déployée par les ultras niçois avait suscité une vive polémique et entraîné des sanctions disciplinaires de la Ligue de football professionnel (LFP).

Une réaction immédiate du speaker du Parc des Princes

Face à ces chants en direction de l’Olympique de Marseille, la réaction des autorités du stade ne s’est pas fait attendre. Le speaker du Parc des Princes a rapidement pris la parole pour rappeler le message officiel prévu par la LFP en cas de débordements de ce type. Une intervention qui n’a pas empêché les chants de se poursuivre quelques instants.

Par ailleurs, un autre fait marquant a été l’accueil réservé à Ethan Mbappé, joueur du LOSC et frère de Kylian, tous anciens joueurs du PSG. À chaque prise de balle en seconde période, le jeune milieu de terrain a été sifflé par une partie du public parisien. Alors que le choc entre le PSG et l’OM approche, cette soirée montre que la rivalité entre les deux clubs est plus brûlante que jamais.