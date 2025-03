ASSE : Florian Tardieu fait un constat amer après la défaite face à Nice

Florian Tardieu n’a pas fait de concession au moment d’évoquer la situation de l’ASSE. Après une défaite 1-3 face à l’OGC Nice à Geoffroy-Guichard, Saint-Etienne se retrouve en grande difficulté dans la lutte pour le maintien.

ASSE : Une nouvelle défaite face à Nice qui en dit long

Le match de samedi s’est transformé en cauchemar pour l’équipe stéphanoise. Malgré des efforts soutenus et un sursaut d’orgueil en première mi-temps, la rencontre n’a pas permis d’instaurer la peur chez l’adversaire. L’ASSE s’est logiquement inclinée 1-3 face à l’OGC Nice et confirme sa mauvaise passe actuelle en championnat.

L’AS Saint-Etienne vient ainsi d’enchainer une huitième rencontre sans la moindre victoire avec un bilan de 5 défaites pour 3 nuls. La dernière victoire des Verts remonte au 4 janvier dernier. Une situation de plus en plus inquiétante à vivre pour Florian Tardieu qui déplore une performance insuffisante qui ne reflète pas le potentiel du groupe.

Le triste constat de Tardieu après le nouveau revers de Saint-Etienne

La défaite à domicile samedi, ajoutée à une série de résultats décevants, fragilise la position de l’ASSE dans le classement. Lors de son intervention sur beIN SPORTS, Florian Tardieu n’a pas mâché ses mots. « ça casse les couilles de perdre des points comme ça à domicile. À domicile, on doit faire peur et on ne fait peur à personne à domicile », a-t-il affirmé, pour dénoncer un manque de combativité.

Il insiste sur la nécessité de se remettre en question et de redoubler d’efforts pour retrouver l’identité de l’AS Saint-Etienne. « Si on n’est pas inquiets là, on ne le sera jamais. On a un groupe soudé, on ne va rien lâcher jusqu’à la dernière seconde de ce championnat », a poursuivi Florian Tardieu.

L’urgence pour l’AS Saint-Etienne de se ressaisir

Conscient de l’enjeu pour la survie en Ligue 1, Florian Tardieu souligne que chaque point doit être arraché au bout du combat. Avec deux rencontres décisives à venir, l’ASSE doit impérativement faire preuve de rigueur et de détermination. « On sait qu’on a deux matchs qui arrivent très importants pour notre survie. On va essayer d’aller chercher des points, de toute façon on n’a plus le choix », a assuré le milieu de terrain.

Ce cri d’alarme traduit la frustration d’un joueur qui aspire à une remontée immédiate pour redorer les couleurs stéphanoises. Les mots de Tardieu appellent à l’unité et à la rigueur. L’ASSE doit se ressaisir rapidement pour renverser la tendance et échapper à la relégation.