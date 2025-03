RC Lens – Le Havre : Le HAC renverse le RCL et l’enfonce dans la crise !

Dans un duel palpitant de Ligue 1 face au RC Lens, Le Havre a réalisé un retournement de situation spectaculaire ce samedi. Le score final, 3-4, inscrit dans les ultimes instants, accentue la crise au sein d’un RCL déjà en difficulté.

RC Lens – Le Havre : Un départ parfait pour le RCL face au HAC

Dès les premières minutes, le RC Lens semblait imposer sa loi. Après une action rapide, Zaroury est fauché dans la surface havraise, et offre ainsi à Neil El Aynaoui l’opportunité de transformer un penalty dès la 3e minute. Ce coup de pied arrêté permet aux Sang et Or d’ouvrir le score rapidement. Déterminés à se remettre de la défaite face au FC Nantes, les Lensois poursuivent sur leur lancée et doublent la mise déjà à la 20e minute.

Cette fois, c’est une finition réaliste de Ruben Aguilar, conclue sur un centre millimétré de Machado. Ces deux buts confortent l’avantage et la confiance du RC Lens, qui espérait ainsi renouer avec ses ambitions européennes après une série de quatre défaites consécutives.

La riposte foudroyante du HAC au RCL

Malgré ce début difficile, Le Havre ne tarde pas à réagir avec intensité. À la 28e minute, Issa Soumaré fait trembler les filets avec une frappe rasante depuis 25 mètres, réduisant l’écart au profit des visiteurs. Quelques minutes plus tard, l’expérience d’André Ayew est déterminante lorsqu’il égalise d’une tête bien placée. Le Ghanéen profite d’une passe décisive de Issa Soumaré.

Le score était alors de 2-2 à la pause, et les Havrais montraient ainsi qu’ils étaient prêts à lutter jusqu’au bout pour renverser la vapeur. La seconde période débute sous le signe de l’intensité et de la combativité. Dès le retour des vestiaires, Florian Sotoca reprend les commandes en inscrivant le troisième but pour le Racing Club de Lens à la 48e minute, suite à une nouvelle action soignée de Machado.

Ne se laissant pas démonter, le Havre tente de réagir et voit Josué Casimir égaliser à la 62e minute après un centre dangereux d’André Ayew. La rencontre semblait alors revenir à un duel équilibré, mais le destin en réservait encore une surprise.

La victoire dans les ultimes instants

Alors que le match se dirigeait vers son terme, l’enjeu se joue dans la dernière ligne droite. À la 89e minute, Josué Casimir est fauché dans la surface lors d’une contre rapide. L’intervention de la VAR confirme l’octroi d’un penalty.

Dans un ultime sursaut d’adrénaline, Ahmed Hassan transforme ce coup de pied crucial à la 90+2e minute et scelle ainsi une victoire renversante de 3-4 pour Le Havre. Ce revirement spectaculaire plonge le RC Lens dans une crise plus profonde, tandis que Le HAC renouvelle ainsi l’espoir de redressement pour la suite de la saison.